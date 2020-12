Bedarfsplan für Kindertagesstätten in Oberhavel beschlossen

Oberhavel

Der Kreistag bestätigte in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch einstimmig den Bedarfsplan für Kindertagesstätten im Landkreis Oberhavel ( Kitabedarfsplan OHV). Dieser weist jene Einrichtungen aus, die zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf eine Kindertagesbetreuung als erforderlich erachtet werden.

Im öffentlich-rechtlichen Kitavertrag zur Kindertagesbetreuung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den hiesigen Städten, Gemeinden sowie dem Amt Gransee und Gemeinden ist die Zuständigkeit für die Erstellung des Kitabedarfsplans geregelt. Demzufolge wird der Plan auf der Grundlage der Mikroplanungen der betreffenden Kommunen erarbeitet. Das vorgelegte Modul 1 des Kitabedarfsplan sei in einem intensiven einjährigen Planungsprozess zwischen allen Beteiligten aufgestellt worden, heißt es in der Erläuterung. Das Modul 1 diene der Darstellung der Bevölkerungsentwicklung der relevanten Zielgruppe der 0 bis 12-Jährigen, der Entwicklung der Betreuungsplätze in jeder Einrichtung und der Sicherung der bestehenden Kindertagesstätten im Landkreis. Mit der Fortschreibung des Kitabedarfsplans werde das Modul 2 aufgerufen. Hier würden die kurz- und mittelfristigen Bedarfe an Betreuungsplätzen auf der Grundlage der Bevölkerungsentwicklung und der städtebaulichen Planungen der Städte und Gemeinden beschrieben. Dieser Prozess werde allerdings voraussichtlich zwei Jahre dauern, da die Kommunen sehr unterschiedlichen Planungsinstrumente nutzen und eine Bevölkerungsprognose des Landes Brandenburg fehle.

Von Helge Treichel