Borgsdorf

Bei einem Spaziergang mit seinen Hunden Greta und Jussi machte Joachim Rottenecker aus Borgsdorf eine ärgerliche Entdeckung im Wald zwischen Borgsdorf und Lehnitz: Zwei Müllhaufen mit Wellasbest, Dachpappe und etlichen gefüllten Plastiksäcken. Per E-Mail informierte er die Forstbehörde – voller Ärger und Enttäuschung, wie er sagt: „Wir missachten die wunderschöne Natur, die uns umgibt und zerstören die Idylle.“

Zustand besteht seit einem Jahr

Das Tragische an dieser Darstellung: All das hat sich bereits 2019 zugetragen. Anfang Oktober vor einem Jahr hatte die MAZ darüber berichtet. Doch noch immer liegen die Dreckhaufen im Wald – zur Enttäuschung von Joachim Rottenecker. Der Fundort befindet sich an dem Weg, der als Verlängerung der Bahnhofstraße und nach Überquerung der Chausseestraße in den Wald hineinführt. Nach etwa 100 Metern ist an der ersten Wegkreuzung der Sondermüll illegal entsorgt worden.

Dieses Bild bietet sich Erholungssuchenden aktuell im Wald bei Borgsdorf. Quelle: Helge Treichel

Bereits 2019 kannte der Leiter der Oberförsterei Neuendorf diese Problemstelle. Da es sich um Wellasbest sowie um Dachpappe handelt, für deren Herstellung früher ebenfalls Asbest verwendet wurde, sei eine Beprobung seitens des kreislichen Umweltamtes erforderlich, informierte Frank-Michael Hintze seinerzeit. Erst danach könne entschieden werden, wie in Zuständigkeit des Landkreises weiter verfahren wird. „Solange das Ergebnis nicht vorliegt, muss alles so liegen bleiben“, sagt Hintze. Angesichts der Häufung derartiger Fälle, könne sich das allerdings hinziehen.

MAZ-Leser enttäuscht: „Aus den Augen aus dem Sinn?“

Ein Jahr später machte MAZ-Leser Rottenecker nun noch einmal auf die Problematik aufmerksam. „Ein Ergebnis der Beprobung sollte doch nach mehr als einem Jahr vorliegen“, wundert sich der 70-Jährige. „Aus den Augen aus dem Sinn?“, fragt er enttäuscht.

Seit mehr als einem Jahr liegen der Haufen mit Dachpappe und die Wellasbestplatten im Wald bei Borgsdorf. Quelle: Helge Treichel

Bei den illegalen Ablagerungen im Borgsdorfer Forst ( Dachpappe, Asbest, Dämmmaterial) handelt es sich jeweils um herrenlose Abfälle, die sich im Forst befinden. „Demnach ist die Forstbehörde für das Einsammeln und Transportieren zu einem der vereinbarten Übergabeorte verantwortlich“, sagt Kreissprecherin Irina Schmidt. Das gehe aus § 4 des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) hervor. Die genannte Ablagerungen hatte die Forstbehörde dem Landkreis Oberhavel mitgeteilt, es sei eine Weiterleitung an die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) erfolgt. „Eine entsprechende Beräumung konnte bislang aus verschiedenen Gründen noch nicht erfolgen“, so Irina Schmidt. Insbesondere deshalb, weil für die Entsorgung eine Beprobung des Materials erforderlich ist, um den weiteren Entsorgungsweg bestimmen zu können. „Aufgrund der Vielzahl der Fälle kommt es leider zu Verzögerungen“, so die Sprecherin.

Sprecherin Irina Schmidt erklärte auf MAZ-Nachfrage den Hintergrund der Verzögerungen. Quelle: Landkreis Oberhavel

Eine erneute Rücksprache mit dem Entsorgungsunternehmen habe ergeben, dass unter Hochdruck an einer Beräumung unter Mitwirkung der Forst gearbeitet wird. Aufgrund der Abfallspezifik (verschiedene Arten gefährlicher Abfälle) werde die Entsorgung „in Kürze stufenweise vorgenommen“.

2020 bereits 305 Fälle in Oberhavel registriert

Illegale Müllablagerungen seien ein im Landkreis bekanntes Problem, so Irina Schmidt. Bislang verzeichnete der Landkreis Oberhavel im Jahr 2020 etwa 305 Fälle (Stand: 14. Oktober 2020). Die jährlich eingesammelten Mengen liegen seit 2013 zwischen 620 und 660 Tonnen. Der Gesetzgeber habe eine Lastenteilung zwischen den Forstbetrieben (Einsammeln und Überlassen) sowie den Landkreisen (Entsorgung) vorgesehen. „Jedoch gelten die Fundorte im Wald nicht als vereinbarte Übergabeorte“, betont Irina Schmidt.

MAZ-Leser Joachim Rottenecker ärgert sich darüber, dass sich mehr als ein Jahr lang scheinbar nichts getan hat. Quelle: Helge Treichel

„Wir haben ein Riesenproblem mit gewerblich entsorgtem Müll im Wald“, sagt Funktionsförster Christoph Gutschmidt. Die vier Waldarbeiter der Oberförsterei Neuendorf hätten pro Jahr im Schnitt zwischen 300 und 400 Kubikmeter Müll aus dem Wald geholt. In diesem Jahr werden es voraussichtlich rund 2000 Kubikmeter.

Förster: „In unseren Nachbarkreisen läuft das ganz anders.“

Die gleiche Tendenz sei von den Forstbehörden im gesamten Berliner Umland zu verzeichnen, sagt Gutschmidt. Es zeige sich jedoch, dass lediglich der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger in Oberhavel versuche, sich aus der Verantwortung herauszuziehen. „In unseren Nachbarlandkreisen läuft das ganz anders.“ Aufgrund der Differenzen habe die Oberförsterei Neuendorf die Zusammenarbeit mit der Kreisbehörde inzwischen „komplett eingestellt“, so der 43-Jährige: „Wir gehen jetzt einen eigenen Weg.“ Dieser bestehe darin, direkt mit dem hiesigen Entsorgungsunternehmen zusammenzuarbeiten, also der AWU.

So präsentiert sich die Müllstelle aktuell. Neuer Unrat ist hinzugekommen. Quelle: Helge Treichel

Ein erstes Projekt sei im September im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Velten/ Hennigsdorf realisiert worden, wo einer der Problem-Schwerpunkte liege. Dort seien die AWU-Mitarbeiter zwei Tage mit schwerer Technik im Einsatz gewesen, um die Müllstellen zu beräumen. So soll nun schrittweise auch an weiteren Stellen verfahren werden. „Wir haben dafür eine Liste erstellt“, sagt Christoph Gutschmidt. Diese umfasse mehr als 40 Standorte. „Ich hoffe, dass wir die Situation damit in den Griff bekommen.“

Waldarbeiter sollen Abfall-Schulung erhalten

Gleichzeitig verweist der Diplomforstingenieur darauf, dass seine eigene Mannschaft mit derartigen Müllmengen heillos überfordert sei. Für die 80 000 Hektar Wald zwischen Stolpe und Fürstenberg stünden lediglich vier Waldarbeiter zur Verfügung. Und diese könnten nur einen VW-Pritschenwagen mit einem Pkw-Anhänger nutzen. Doch selbst mit diesen Mitteln werde immerhin so viel Müll gesammelt, dass jeweils binnen zwei Tagen ein 25-Kubikmeter-Container auf dem Lehnitzer Gelände des Maschinenlagers gefüllt werde. Gefährlicher Sondermüll dürfe dort jedoch nicht für eine etwaige Beprobung zwischengelagert werden, „da wir kein Abfallentsorger sind“. Einerseits hätten die Waldarbeiter gar nicht die erforderliche Qualifikation, andererseits müssten diese auch vor Gefahrenstoffen wie Asbest und früher noch zulässigen Dämmmaterialien geschützt werden. Wegen der verfahrenen Gesamtsituation würden nun aber Schulungen erwogen.

Von Helge Treichel