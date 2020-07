Bei Emil und Benni auf der Weide in Gransee

Gransee

Mit etwas gemischten Gefühlen betrat Anke Domscheit-Berg am Dienstagvormittag die Weide von Emil und Benni. Bei den beiden Burschen handelt es sich immerhin um Dexter-Bullen mit bereits stattlich ausgebildeten Hörnern. Und die Bundesabgeordnete der Linken aus Fürstenberg hatte bei ihrem Besuch der beiden Junglandwirte Kimberly Herzog und Patrick Kluge neben ihrem Sommerhut auch etliche andere rote Sachen an. Ob das wohl die beiden einjährigen Bullen reizen könnte? Emil und Benni kümmerte das im Endeffekt herzlich wenig. Sie gaben sich so, wie es Patrick Kluge und seine Freundin Kimberly Herzog vorausgesagt hatten – die kamen neugierig angelaufen, waren aber friedlich. Im Februar kommenden Jahres soll der erste von ihnen geschlachtet werden. Der Verkauf ihres Fleisches ist ein Teil der Einnahmen, von denen die beiden Junglandwirte ihren Lebensunterhalt bestreiten.

Auch Pferde – hier die 20-jährige Welsh-A-Stute Nora – gehören zu dem Hof in Gransee, den die Junglandwirte Patrick Kluge und Kimberly Herzog seit 2018 bewirtschaften. Quelle: Bert Wittke

Beim Besuch von Anke Domscheit-Berg, die auf Sommertour durch ihren Wahlkreis ist, erzählten die beiden, wie sie sich ihr Leben Am Meseberger Weg in Gransee vorgestellt haben. 2015 ist Patrick Kluge als Junglandwirt in Friedrichsthal gestartet. Aber dort seien die Bedingungen zum Ausüben des Landwirtejobs letztlich nicht ideal gewesen. Zudem hätten dort wohl einige Leute nicht damit umgehen können, dass Landwirtschaft auch mal laut sowie mit Staub und Geruch verbunden ist. Deshalb suchte der Junglandwirt nach einem anderen Hof und wurde in Gransee fündig. Dort konnte er mit seiner Freundin nicht nur ein Wohnhaus am Meseberger Weg kaufen, sondern in unmittelbarer Nähe auch eine Hof-stelle. „12,5 Hektar zusammenhängendes Land und ein kleines Stück Wald – für den Anfang passt das“, sagte Patrick Kluge. Früher sei auf dem Gelände Obst- und Gartenbau betrieben worden. Es habe Obstbaumplantagen, zum Beispiel mit Pflaumenbäumen, sowie Gemüsefelder und sogar einen Weinberg gegeben. In einem noch erhaltenen Gebäude von damals sei eine Mosterei untergebracht gewesen. Außerdem wurden dort Mengen an Mohrrüben gewaschen.

Wenn die Junglandwirte die Fläche ihres Unternehmens noch erweitern können, sollen dort noch mehr Rinder und auch Pferde gehalten werden. Quelle: Bert Wittke

Er hoffe, so betont Patrick Kluge, noch mehr an Flächen hinzuzubekommen. Dann sollen künftig mehr als die momentan vorhandenen beiden Jungbullen und zehn Mutterkühe, die ausschließlich der Fleischgewinnung dienen, gehalten werden. Wir bräuchten 20 bis 30 Hektar Land, um wirtschaftlich arbeiten zu können“, ist sich der 36-Jährige sicher. Weil er und seine Freundin momentan noch nicht ausschließlich von der Landwirtschaft leben können, geht er immer noch seinem Beruf als medizinisch-technischer Laborassistent in Berlin nach, während Freundin Kimberly Herzog an der Berliner Humboldt-Uni im sechsten Semester Agrarwissenschaften studiert. Sich ausschließlich auf die Landwirtschaft konzentrieren zu können, ist auch für Patrick Kluge das große Ziel. „Landwirtschaft macht Spaß und ist interessant“, sagt er. „Man erlebt jeden Tag etwas Neues, ist in der Natur, kann sich den Wind um die Nase wehen lassen und Tiere aufwachsen sehen.“

Casparo ist ein sechsjähriges Sportpferd, das sich einen Sehnenschaden zugezogen hat und nunmehr für mindestens eineinhalb Jahre bei den Junglandwirte Patrick Kluge und Kimberly Herzog gepflegt wird. Quelle: Bert Wittke

Zu einem Standbein ihres Betriebes möchten die beiden Jungunternehmer das Halten von Pferden machen. „Wir wollen die Möglichkeit bieten, bei uns Pferde unterzustellen“, sagt Kimberly Herzog. Dabei wollten sie sich vor allem um ältere beziehungsweise pflegebedürftige Pferde kümmern. Zurzeit sei ein sechsjähriges Sportpferd bei ihnen auf der Koppel, das eine Sehnenverletzung plagt und das zunächst einmal eineinhalb Jahre in Gransee bleiben soll.

Ein Besuch bei den Jungbullen auf der Weide erwies sich in der Tat als ungefährlich. Selbst für die mit vielen roten Sachen ausgestattete Bundestagsabgeordnete der Linken, Anke Domscheit-Berg. Junglandwirt Patrick Kluge war zudem immer in der Nähe. Quelle: Bert Wittke

Für die Zukunft wünschen sich Patrick Kluge und Kimberly Herzog, die dem Bündnis Junge Landwirtschaft angehören, mehr Verständnis und Förderung für diesen Berufszweig. Sie würden zum Beispiel sehr gerne selbst schlachten und das Fleisch vermarkten, die bürokratischen Hürden zum Aufbau einer eigenen Schlachterei seien jedoch schlichtweg zu hoch. Zudem gestatte das Land Brandenburg noch nicht den so genannten Weideschuss bei Rindern. Es sei für die Qualität des Fleisches aber sehr wichtig, dass die Tiere stressfrei den Tod finden. Auch mit der Düngemittelverordnung haben die beiden Junglandwirte ein Problem. Ihrer Meinung nach würden in Deutschland einfach zu wenig Messstellen eingerichtet und oft nur dort, wo die Belastungen bekanntermaßen am größten seien.

Anke Domscheit-Berg interessierte sich auch für das Problem der Junglandwirte Patrick Kluge und Kimberly Herzog mit der Umverpackung von Strohballen. Weil sich in den Netzen, die aus plastikähnlichen Stoffen bestehen, Strohrückstände befinden, dürfen sie nicht über das Duale System entsorgt werden. Quelle: Bert Wittke

Und schließlich würden sich die beiden, die ab dem kommenden Jahr mit einem Partner zusammen auch Schafe halten wollen, mehr Nachhaltigkeit bei der Entsorgung wünschen. So dürfen sie zurzeit zum Beispiel die Umverpackung von Heu- und Strohballen nicht über das Duale System entsorgen, weil an den plastikartigen Netzen zumeist Strohreste zurückbleiben. Gleiches gilt für die Ummantelung mit Folien. Als Alternative bleibe nur das Bestellen teurer Wertstofftonnen oder die Restmüllbehälter.

„Wir könnten uns auch gut vorstellen, hier bei uns mal für Kitagruppen oder Schulklassen Tagesprogramme anzubieten“, meint Kimberly Herzog. Da hätten die Mädchen und Jungen die Landwirtschaft nicht nur als theoretisches Wissen in den Köpfen, sondern könnten rausgehen und sie anfassen, schmecken, riechen und fühlen.

Von Bert Wittke