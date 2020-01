Großwoltersdorf

Ein 43-jährige Fahrzeugführer befuhr am Freitagmorgen gegen 5.50 Uhr mit seinem Pkw Peugeot die Landesstraße 222 aus Richtung Großwoltersdorf kommend in Richtung Neulögow, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, wich der Fahrer nach links aus und kollidierte mit der Leitplanke.

Am Pkw und an der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste vom Fahrzeugführer geborgen werden.

Von MAZonline