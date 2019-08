Hennigsdorf

Am Dienstag den 06. August 2019 gegen 14:15 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt in der Rigaer Straße ein 69-Jähriger Mann beim Diebstahl einer Flasche Goldbrand im Wert von 3,99 Euro erwischt. Da er sich vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei gerufen. Diese konnte dann an der Wohnanschrift der Person die Personalien zweifelsfrei klären und fertigte eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

Von MAZonline