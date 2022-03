Benzin und Diesel werden immer teurer: So reagieren Autofahrer im Norden Oberhavels an der Zapfsäule

Oberhavel

Die Fahrt an die Zapfsäulen ist auch für Menschen aus dem Landkreis Oberhavel in diesen Tagen wenig erfreulich, denn die Preise steigen – angetrieben vom Krieg gegen die Ukraine, dem sich verteuernden Ölpreis und der stetig steigenden Inflation – immer weiter. Die Zwei-Euro-Marke für einen Liter Super wurde im Landkreis Oberhavel zeitweise sogar schon überschritten.

Daniel Flotow aus dem Fürstenberger Ortsteil Altthymen muss täglich mit seinem Auto zur Arbeit nach Neustrelitz pendeln. „Ich kann die Preistafel an der Tankstelle nicht mehr sehen. Da reicht das Gehalt bald nicht mehr aus, sagt Flotow. Er ist regelrecht wütend über so viel Unverständnis gegenüber „einfachen Arbeitern“. Sebastian Berndt aus Menz, der im Granseer Industriegebiet arbeitet, hat zwei Kinder – Tanken wird da langsam zum Problem für die Haushaltskasse. „So geht es nicht mehr weiter, weil die Löhne nicht vergleichbar mit den Preisen steigt“, sagt der 34-Jährige.

Zum Tanken ins Nachbarland Polen

Auch für Jasmin Pauls, die am Freitagmittag an der Veltener HEM-Tankstelle am Kreisverkehr hält, sind die hohen Spritpreise ein einziges Ärgernis. „Für mich ist das schon sehr ungünstig, denn ich bin in der Ausbildung und habe nicht allzu viel Geld fürs Tanken zur Verfügung. Aber es muss ja sein“, sagt die 18-Jährige aus Velten. Meistens tankt sie in diesen Tagen nur für kleinere Beträge Super-Benzin, in der Hoffnung, dass der Preis in der nächsten Zeit wieder etwas sinkt. Rund 250 Kilometer fährt sie in der Woche, unter anderem zur Berufsschule oder ihrem Freund, der in Rheinsberg wohnt.

Der Veltener David Wallendorf indes nimmt es gelassener. „Ich tanke wie immer. Dadurch, dass ich einen Diesel fahre, schaffe ich einen Monat mit meinem Tank. Dumm ist nur, dass Diesel mittlerweile fast genauso teuer ist wie E10.“ Er sieht die Politik in der Pflicht – die Steuern müssten an dieser Stelle gesenkt werden, um die Bürger zu entlasten. Schließlich müssten sie es sich noch leisten können, weiterhin zur Arbeit zu fahren, was ja für den Staat wiederum Steuereinnahmen bedeute.

Auch in Liebenwalde ärgern sich die Menschen über den Preisanstieg

Der Hennigsdorfer Marco Moormann indes ist mit seiner Frau am Donnerstag kurzerhand nach Polen gefahren, um den Tank mal wieder vollzumachen – da kostete der Liter Super rund 1,40 Euro. „Wir sind unglücklich mit den Spritpreisen, aber wir müssen ja zur Arbeit fahren“, erklärt der Hennigsdorfer. Der ÖPNV sei für ihn und seine Frau keine Alternative, weil Bus und Bahn zu unflexibel seien oder manche Strecken gar nicht bedienen könnten.

Der Ärger über die hohen Spritpreise ist allenthalben im Landkreis zu hören. Janine Matthecka, 34, aus Liebenwalde etwa erklärt: „Ja, da müssen wir wohl durch, zur Arbeit wird es echt teuer für mich.“ Von Nicole Eisenberg aus Germendorf indes heißt es an der Zapfsäule: „Schön ist das nicht. Ich tanke nicht voll , höchstens für 10 oder 20 Euro.“

Auch Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz klagt über den Preisanstieg

Aber auch auf größere Unternehmen im Landkreis Oberhavel haben die steigenden Preise einen großen Einfluss. „Das ist insgesamt echt herausfordernd“, sagt Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz aus Schwante. „Und die Preise an den Tankstellen sind am offensichtlichsten, weil man sie auch persönlich spürt.“

Er sagt aber auch, dass auch viele andere Preise steigen, die für sein Unternehmen relevant sind: zum Beispiel die für Fette, Saaten oder Getreide, „die gerade in Preis dahingaloppieren“, erklärte Plentz am Freitag. In den Läden werde das wohl Anfang April zu Preisanpassungen führen, „weil es dann nicht mehr anders geht“.

Auch bei Facebook machen die Menschen ihrem Ärger Luft

Auch in den sozialen Netzwerken kocht der Ärger hoch. In der Gruppe MAZ-Oberhavel kommentiert Jasmin Pilgrimm: „Der einzige Vorteil daran ist, dass sich viele jetzt überlegen, ob man wirklich zum Bäcker mit dem Auto fahren muss oder nicht doch lieber läuft.“ Ronald Müller indes schreibt, der hohe Spritpreis treffe Pendler am härtesten , die nicht mit dem ÖPNV zur Arbeit kommen würden. Jessica Wolter indes erklärt: Je länger der Krieg gegen die Ukraine dauere, „um so schlimmer wird es werden. So erschreckend es ist, aber es war leider abzusehen“.

Von MAZonline