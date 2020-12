Bergfelde

Pudel Jerry (13) ist erleichtert, als er nach dem kurzen Tierarztbesuch vom Behandlungstisch in der Kleintierpraxis Bergfelde gehoben wird. Nur eine Kleinigkeit war an seinem Hinterteil zu verarzten. Doch sein Frauchen Waltraud Kurzhals ist traurig. Denn sie hat nun erfahren, dass Tierärztin Hanna Kauffmann (66) Ende des Jahres ihre Praxis schließen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen will. „ Jerry ist hier seit 13 Jahren Patient. Schon mein anderer Hund war hier in der Praxis in Behandlung“, sagt Waltraud Kurzhals traurig. Und dann mit einem verschmitzten Lächeln zur Tierärztin: „Dann klingeln Jerry und ich eben bei Bedarf an Ihrer Gartenpforte.“

Über 40 Jahre ist die Tierärztin inzwischen für Hunde, Katzen und andere Kleintiere im Einsatz. Dass sie mal mit Tieren arbeiten möchte, wusste sie schon als Kind. Eigene Tiere wie einen Hund hätte sie damals schon sehr gerne gehabt. Doch in der elterlichen Wohnung in Stralsund wäre die Haltung nicht artgerecht gewesen. Mit einem Wellensittich wurde der Wunsch nach einem Tier erfüllt. Doch in den Ferien hatte sie dann doch den Tierkontakt, den sie sich schon damals so sehr gewünscht hat. „Meine Großeltern wohnten auf dem Land und hatten Schafe und Geflügel“, sagt Hanna Kauffmann. „Ich hatte damals schon den Wunsch, mit Tieren zu arbeiten, vielleicht als Schäfer. Auch ein Beruf in der Natur wie als Förster hätte ich sehr interessant gefunden.“

Letztendlich entscheidet sie sich dann aber für eine Ausbildung mit Abitur zum Facharbeiter für Rinderzucht im Volkseigenen Gut Velgast, im heutigen Mecklenburg Vorpommern. Drei Jahre geht die Ausbildung, in der auch unter anderem alles Wissen über die Jungtier- und Kälberaufzucht und Milchproduktion vermittelt wird. „Die Arbeit mit Tieren machte mir Riesen-Spaß. Dort lernte ich auch Milchkühe mit der Hand zu melken und maschinell ja sowieso“, sagt Hanna Kauffmann. Damals sei der Wunsch in ihr gereift, Veterinärmedizin zu studieren. „Ich wollte Krankheiten analysieren und erkennen, um so gezielt die Tiergesundheit zu erhalten, beziehungsweise kranke Tiere wieder gesund machen zu können.“

An der Berliner Humboldt Uni studierte sie dann fünf Jahre Veterinärmedizin, schloss erfolgreich mit einem Diplom ab. Die Ausbildung war anspruchsvoll und vielschichtig, vom Grundstudium, in dem Grundlagen wie Anatomie, Physiologie und Ernährungswissenschaften gelehrt wurden, über Studienfächer wie Chirurgie, Innere Medizin und Geburtshilfe bis hin zur Pflichtassistenz, in der man sich erste Praxiserfahrungen aneignen konnte.

„Damals hatte ich viel mit Großtieren zu tun“, sagt die Tierärztin, die nach dem Studium auch gerne in einer Großtierpraxis gearbeitet hätte. Doch nach dem Studium wurde sie mit Ehemann und der 1978 geborenen Tochter in Germendorf bei Oranienburg sesshaft. „Für mich ergab sich dann die Möglichkeit, in Oranienburg in der bestehenden Kleintierpraxis des staatlichen Veterinärwesens zu arbeiten. Hier begann meine tierärztliche Arbeit mit Hunden, Katzen, Kaninchen und vielen anderen Kleintieren.“

Von 1979 bis 1989 war sie dort in der Praxis tätig, pendelte anfangs täglich von Germendorf nicht nur nach Oranienburg, sondern auch in die damaligen Außenstellen in Hennigsdorf, Falkensee und Bergfelde. Seit 1986 wohnt sie nun schon mit ihrer Familie in Bergfelde, wo sie im Herbst 1989 in die Selbstständigkeit als niedergelassene Tierärztin ging. Auf eigenem Grundstück wurde ein neues Praxisgebäude errichtet. Anfang der Neunzigerjahre erfüllte sie sich auch ihren Kindheitstraum – zwei Riesenschnauzer-Hündinnen kamen ins Haus. Mit ihnen hat Hanna Kauffmann auch gezüchtet. „Von den Rotpfuhlen“ hat sie ihre Zucht genannt. Als praktizierende Tierärztin konnte sie Tierhaltern bei anstehenden Würfen auch gleich wertvolle Tipps rund um Haltung und Futter mit auf den Weg geben.

Hauptsächlich Hunde und Katzen sind es, die in ihre Praxis mit ihren Besitzern kommen. Auch Kaninchen und exotische Vögel sitzen schon mal auf dem Behandlungstisch. Das Wohl des Tieres stehe da immer an vorderster Stelle. Ganz viel Empathie sei da oft mit im Behandlungsraum, wenn zum Beispiel Tierhalter ihren geliebten, aber schon lange in die Jahre gekommenen Vierbeiner in der Praxis vorstellen. „Ich kann den Tierhaltern die letzte Entscheidung nicht abnehmen. Aber es ist meine Aufgabe, sie zu beraten, immer im Sinne des Tieres zu handeln. Ich weiß selbst, wie schwer es ist, mit einem Tier den letzten Gang zu gehen.“

In der Praxis ist auch die Prophylaxe ein wichtiger Baustein. Ein Beispiel dafür sei, Tierhalter mit Feingefühl auch mal darauf hinzuweisen, dass ihr Liebling zu viele Kilos auf den Rippen hat. Umso schöner ist ihr Beruf aber, wenn die Tierärztin mithelfen kann, neues Leben zu schenken, wie bei der trächtigen Boxerhündin, bei der die Geburt der Welpen lange überfällig war. „Ich habe mich dann zu einem Kaiserschnitt entschieden“, sagt die Tierärztin, die sich heute noch freut, dass sechs Welpen putzmunter auf die Welt kamen. Ein Foto von den kleinen Rackern hängt noch heute in ihrer Praxis. Es ist ein Dankeschön der glücklichen Tierhalterin.

Wenn Tierärztin Hanna Kauffmann nun zum 31. Dezember in den wohlverdienten Ruhestand geht, will sie sich vielleicht wieder einen Hund ins Haus holen. Möglicherweise wird es wieder ein Schnauzer, aber diesmal soll es eine Nummer kleiner sein. „Vielleicht kommt ein Zwerg- oder Mittelschnauzer ins Haus. Vielleicht aber auch ein Vierbeiner aus dem Tierheim“, sagt die Tierärztin. Ein wenig wehmütig wird der Abschied dann nach so vielen Berufsjahren wohl schon sein. „Aber dennoch freue ich mich auf die bevorstehende Zeit, in der ich dann viele Dinge machen kann, die bisher zu kurz gekommen sind.“

Auch Tierarzthelferin Kordula Steinborn fällt der Abschied nicht leicht, denn „es hat mir großen Spaß gemacht, hier zu arbeiten“, sagt sie. Ganz verzichten auf die Vierbeiner muss sie aber nicht. Zuhause warten auf sie zwei Hunde und Hühner.

