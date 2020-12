Beschlossen: Neue Mietobergrenzen in Oberhavel

Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel hat seine bisherige Handlungsrichtlinie zur Wohnkostenübernahme bei Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz vom 5. November 2018 aktualisiert und an die veränderten Gegebenheiten auf dem Mietwohnungsmarkt angepasst. Die in der neuen Richtlinie enthaltenen, veränderten Mietobergrenzen gelten sowohl für Leistungsberechtigte als auch deren Vermieterinnen und Vermieter.

Wohnkosten werden nur in angemessener Höhe übernommen

„Damit wird den Vorgaben des Bundessozialgerichts entsprochen, die jeweiligen Mietobergrenzen regelmäßig fortzuschreiben“, erläutert Sozialdezernent Matthias Kahl. Hintergrund ist, dass Wohnkosten nur in angemessener Höhe übernommen werden können. Was angemessen ist, müssen die jeweiligen Leistungsträger, das ist in Oberhavel die Kreisverwaltung, selbst ermitteln. Der Landkreis Oberhavel hat daher die für 2019 ermittelten Werte nach dem Verbraucherpreisindex Wohnen fortgeschrieben und auch geprüft, ob mit den ermittelten Mietobergrenzen ausreichend Wohnraum angemietet werden kann.

Anzeige

Neue Richtlinie tritt ab 1. Januar 2021 in Kraft

In der neuen Richtlinie werden daher wieder die örtlichen Struktur- und Preisunterschiede auf dem Wohnungsmarkt des Landkreises zielgenau abgebildet und berücksichtigt. „Die neuen Richtwerte schließen die Prüfung im jeweiligen Einzelfall selbstverständlich auch weiterhin nicht aus. Bei Fragen können sich die Leistungsberechtigten gern an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters Oberhavel wenden“, sagt Matthias Kahl. Der Lenkungsbeirat, der das Jobcenter bei der Aufgabenwahrnehmung beratend begleitet, hat die neue KdU-Handlungsrichtlinie am 1. Dezember 2020 bestätigt. Sie tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Der Landrat spricht allen Beteiligten inner- und außerhalb der Kreisverwaltung, die am Entstehungsprozess der neuen Richtlinie mitgewirkt haben, seinen Dank aus. Die Richtlinie ist online auf der Homepage der Kreisverwaltung zu finden unter: https://www.oberhavel.de/arbeitsuchende

Von MAZonline