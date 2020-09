Beschluss im Kreistag: Mehr Geld für den Sport in Oberhavel

Oberhavel

Einstimmig hat der Kreistag Oberhavel am Mittwoch die zweite Änderung zur Sportförderrichtlinie beschlossen. Die Vereine erhalten damit eine bessere finanzielle Unterstützung. Der Landkreis kennt die Bedeutung des Sportes in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion an und fördert die Träger des Sportes nach Maßgabe der Sportförderrichtlinie. Diese wurde erstmals 2016 beschlossen und bereits einmal angepasst, zu Beginn des Jahres 2018. Danach gab es eine weitere Umfrage nach den Wünschen der Vereine. Mit der zweiten Änderung ergeben sich daraus folgende Neuheiten: Die Förder-Staffelung nach Größe der Vereine fällt weg. Stattdessen wird es einen festen Betrag von 17,50 Euro pro Kind unter 18 Jahren geben, unabhängig von der Anzahl der Vereinsmitglieder. Damit kann Planungssicherheit gewährleistet werden. Vor der Änderung war es so, dass Vereine mit bis zu 200 Kindern und Jugendlichen einen Fördersatz pro Mitglied in Höhe von 100 Prozent bekamen. Ab dem 201. bis zum 300. Mitglied bis 18 Jahre betrug der Fördersatz 50 Prozent und ab dem 301. Mitglied bis 18 Jahre nur noch 25 Prozent.

Höhere Zuschüsse für Weiterbildungen

Als zweite Neuerung enthält die aktualisierte Förderrichtlinie einen Zuschuss von bis zu 50 Prozent für Aus-, Fort- und Weiterbildungen, sodass die bürokratischen Hürden für die Ehrenamtlichen besser bewältigt werden können. Die gesamte Organisation und Durchführung der Lehrgänge obliegt dem Kreisportbund Oberhavel. Der Bildungsplan bedarf der vorherigen Zustimmung des Landkreises. Für diese Fördersäule wird im Haushaltsplan für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 30 000 Euro geplant. Eine Evaluation der Richtlinie soll auch künftig alle zwei Jahre durchgeführt werden. Die Sportvereine bekommen damit die Möglichkeit, ihre Wünsche per Befragung mitzuteilen und auf Schwierigkeiten aufmerksam zu machen.

Von Wiebke Wollek