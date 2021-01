Betreiber des Umweltbahnhofs Dannenwalde fordert RE 5-Halt im Ein-Stunden-Takt

Dannenwalde

Das Jubiläumsjahr der Wiedereröffnung des Bahnhofes Dannenwalde – vor 25 Jahren wurde der Halt wiederbelebt – startet der Verein Umweltbahnhof Dannenwalde mit der Forderung an die Landesregierung, auch die Bahnhöfe Dannenwalde und Löwenberg an der Regionalbahnstrecke RE5 im Ein-Stunden-Takt zu bedienen.

Der Bahnhofsverein hat laut Mitteilung alle Abgeordneten der Regierungskoalition im Brandenburger Landtag angeschrieben und sie an das vereinbarte Ziel erinnert, einen mindestens einstündigen Takt im Regionalverkehr an allen Bahnhöfen einzurichten.

Zahl der Ein- und Ausstiege sei stetig gewachsen

Dannenwalde wird bisher vom RE 5 in zweistündigem Takt bedient. Nach Schließung des Bahnhofes Dannenwalde im Jahr 1995 hat eine „ Große Koalition für den kleinen Bahnhof“ unter Federführung des Fachverbandes Fußverkehr Deutschland Fuss ein Jahr später den seltenen Fall einer Wiedereröffnung erreicht. Seither sei die Zahl der Ein- und Aussteigenden stetig gewachsen, schreibt der Verein Umweltbahnhof.

Bereits vor der Pandemie sei im Einzugsbereich des Bahnhofes Dannenwalde ein Einwohnerwachstum zu verzeichnen. Wahrscheinlich werde sich der Prozess der Randwanderung in die berlinnahen Gemeinden im Korridor der RE 5 noch verstärken, vermutet der Verein. Außerdem ist der Bahnhof Dannenwalde ( Gransee) ein wichtiger touristischer Zugang in die Naturparks „Stechlin-Ruppiner Land“ und „ Uckermärkische Seen“. Er ist in das örtliche und regionale Netz der Rad- und Fußwege sehr gut eingebunden, liegt direkt am Fernradweg Berlin – Kopenhagen und am Europäischen Fernwanderweg E10.

„In Zeiten von Klima- und Pandemiekrisen ist es geboten, alle Maßnahmen zu nutzen, die die Bahn attraktiver machen und den Straßenverkehr reduzieren“, schreibt der Verein Umweltbahnhof, der an die Landesregierung appelliert: „Geben Sie mit dem Stundentakt für die Bahnhöfe Dannenwalde und Löwenberg – auch mit kleinen Maßnahmen – ein klares Signal für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik!“

Von MAZ-online