Oranienburg

Eine aufmerksame Bürgerin meldete Freitagabend der Polizei, dass sich mehrere Jugendliche auf dem Spielplatz in der Elbestraße in Oranienburg befinden, welche augenscheinlich Alkohol konsumieren. Vor Ort wurden durch die Beamten sechs Jugendliche festgestellt, darunter zwei Mädchen, welche erheblich alkoholisiert mit 0,7 und 1,55 Promille waren. Für ein Mädchen wurde ein Rettungswagen benötigt, die andere wurde an die Eltern übergeben. Die Herkunft der alkoholischen Getränke verschwiegen sie.

Von MAZonline