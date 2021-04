Oberhavel

Hans Remek aus Hennigsdorf, der Anglerverein Morgenröte Velten, Helmut Gerike aus Hohen Neuendorf, die Bürgerinitiative Baumschutz aus Glienicke/Nordbahn, das Hennigsdorfer Gartenprojekt von Heidrun Jenrich und Egon Springmann, der Verein Liebenthaler Pferdeherde oder auch Alfred Hundrieser aus Hennigsdorf und die Bürgerinitiative Trottheide – sie alle waren in den vergangenen Jahren Preisträger des „Barbara Zürner Umweltschutzpreises“ des Landkreises Oberhavel.

Doch wer wird die Auszeichnung in diesem Jahr entgegennehmen dürfen? Vorschläge für die Preisverleihung können ab sofort und bis zum 30. Juni eingereicht werden. Mit dem „Barbara Zürner Umweltschutzpreis“ ehrt der Landkreis beispielhaftes Engagement im Natur- und Umweltschutz. „In Zeiten, in denen der Rückgang der biologischen Vielfalt weltweit bedrohliche Ausmaße annimmt, setzen wir alles daran, Jung und Alt für diese Thematik zu sensibilisieren“, so Umweltdezernent Egmont Hamelow.

Nur Erwachsene können den Preis erhalten

Der „Barbara Zürner Umweltschutzpreis“ wird für herausragende Leistungen verliehen, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind oderi in außerordentlichem Maße dem Schutz von Umwelt und Natur im Landkreis dienen. Auszeichnungswürdig können etwa Initiativen, Projekte oder Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz, zur Umweltbildung, zur Minderung von Umweltbeeinträchtigungen, zur Schaffung von Grünbereichen, zur Erhaltung und Entwicklung der Landschaft und deren Erholungswertes sein. Bei der Vergabe des Preises werden ausschließlich Erwachsene berücksichtigt.

Für Kinder und Jugendliche wird im kommenden Jahr wieder der 2012 ins Leben gerufene „Alfred Hundrieser-Umwelt-Förderpreis“ ausgeschrieben. Die Auszeichnungen werden – wie beim Kultur- und beim Kulturförderpreis sowie bei Innovations- und beim Innovationsförderpreis – in jährlichem Wechsel vergeben. Der Umweltschutzpreis ist mit bis zu 4000 Euro dotiert. Über seine Verleihung entscheidet ein Preisgericht.

Die unterzeichneten Vorschläge sind bis zum 30. Juni beim Landkreis Oberhavel, 16515 Oranienburg, Adolf-Dechert-Straße 1 in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Umweltschutzpreis“ einzureichen. Sie müssen Namen, Adressen und Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen des Einreichenden sowie des Vorgeschlagenen enthalten. Dem Anschreiben soll eine aussagekräftige, allgemeinverständliche Beschreibung der jeweiligen Leistung beigefügt werden. Hilfreich können zeichnerische oder bildliche Darstellungen sein. Die Ausführungen sollten sich auf maximal zehn DIN-A4-Seiten beschränken.

Von MAZonline