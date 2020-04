Biotonnen in Oberhavel: Verteilung verzögert sich

Oberhavel

Die Vorbereitungen zur Einführung der Biotonne im Landkreis Oberhavel zum 1. Juli dieses Jahres laufen bislang wie geplant. Die Verteilung der Tonnen wurde zwar um zwei Wochen auf die 20. Kalenderwoche (ab 11. Mai) verschoben, mit der Corona-Pandemie habe dies jedoch nichts zu tun, versicherte Katharina Pappalardo, Vertriebsleiterin der Abfallwirtschafts-Union Oberhavel (Awu). „Bislang hat uns der Corona-Virus diesbezüglich noch keine Probleme bereitet“, so Pappalardo. Das Biotonnen-Projekt werde planmäßig umgesetzt. Im Vorfeld der Verteilung der Tonnen „werden wir rechtzeitig auch einen Verteilplan - ähnlich wie bei der Verteilung der Gelben Tonne im letzten Jahr - bekannt geben. So kann sich jeder Bürger auf den ungefähren Zeitraum der Lieferung einstellen“, erklärt die Vertriebsleiterin.

Leegebrucher beklagen fehlendes Informationsschreiben vom Landkreis

Geben wird es die Biotonne in zwei Größen: mit 120 Litern oder mit 240 Litern (ohne Filter und Gummilippe) Behältervolumen. Die Grundstückseigentümer entscheiden selbst, welche Anzahl an Tonnen in welcher Größe sie nutzen wollen. Ausschlaggebend für die Lieferung der gewünschten Tonnen war die Rückmeldung auf ein Schreiben vom Landkreis an alle Grundstückseigentümer in Oberhavel, welches im Februar verschickt worden war. „Da hakt es“, wandten sich nun MAZ-Leser aus Leegebruch an die Redaktion. „Dieses Schreiben kam bei uns bisher nicht an, auch eine Umfrage unter den Nachbarn ergab großes Staunen“, erklärte eine Leserin, deren Name der Redaktion bekannt ist. „Wer die Biotonne nicht will, weil er selbst einen Komposthaufen im Garten hat, muss sie abbestellen. Das funktioniert aber nicht, da das nur mit dem Schreiben des Landkreises möglich ist", sorgt sich die Leegebrucherin. „Wer die Tonne nicht abbestellt, kriegt sie vors Haus gestellt. Da ist doch Ärger schon vorprogrammiert“, befürchtet sie.

Niemand ist gezwungen, die Biotonne zu behalten oder zu nutzen

Katharina Pappalardo entkräftet die Sorgen. „Grundsätzlich wurden alle Grundstückseigentümer vom Landkreis Oberhavel über die freiwillige Einführung der Biotonne informiert. Auch in Leegebruch sind die Schreiben beim Großteil der Eigentümer eingetroffen“, sagt sie. „Sollte dennoch jemand den Brief nicht erhalten haben, ist er selbstverständlich nicht gezwungen die Biotonnen zu behalten.“ Da der Prozess der Verteilung der Tonnen noch nicht begonnen habe, können Bürger, bei denen das offizielle Informationsschreiben dennoch nicht angekommen ist, sowohl den Landkreis oder auch die Awu direkt kontaktieren. Am einfachsten sei die Kontaktaufnahme per E-Mail an die Adresse biotonne@awu-oberhavel.de. Zur eindeutigen Zuordnung sei dabei die Angabe des Kassenzeichens zwingend notwendig, die dem Gebührenbescheid beispielsweise von der Restmülltonne entnommen werden kann. „Per E-Mail kann die Lieferung der Tonne abbestellt werden“, so Pappalardo.

Kosten entstehen nur bei Befüllung und Abholung

Sie weist zudem darauf hin, dass die Biotonne auch später noch abbestellt werden kann, sollte dies im aktuellen Umlauf versäumt worden sein und die Tonne in den nächsten Wochen zugestellt werden. „Es entstehen lediglich Kosten, wenn die Tonne auch tatsächlich genutzt wird – also befüllt und zur Leerung an den Straßenrand gestellt wird“, erklärt die Vertriebsleiterin. Parallel läuft auch die Verteilung der Tonnen für Großwohnanlagen, Mehrfamilienhäuser und ähnliche Immobilien. Hier wurden die entsprechenden Grundstückseigentümer – das kann auch eine Wohnungsbaugesellschaft sein – angeschrieben. Die Eigentümer entscheiden dann für ihre Objekte, ob eine Biotonne gestellt wird oder nicht.

