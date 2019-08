Ein 61-jähriger Mann, der am Dienstag in Birkenwerder in die S-Bahn zustieg, schubste wenig später eine ältere Dame beim Verlassen des Zuges. Die Frau verletzt sich, der Mann war zuvor schon durch Pöbeleien im Zug auffällig geworden. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.