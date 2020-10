Birkenwerder: Flyer mit Corona-Verschwörungstheorien in Briefkästen

Birkenwerder

Als er den Flyer am Montag in seinem Briefkasten gefunden habe, sei das für ihn „wie ein Schlag ins Gesicht gewesen“, sagt der junge Mann aus Birkenwerder (Name der Redaktion bekannt). Die Rede ist von einem Handzettel der Organisation „Ärzte für Aufklärung“, vor dem am Dienstag auch das Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel warnte.

Ärztekammern distanzieren sich von der Vereinigung

Über 700 Ärzte gehören dieser Vereinigung an, die nach eigenen Aussagen Menschen hilft, die unter den „unsachlichen Corona-Maßnahmen“ leiden. Auf dem nun verbreiteten Flyer stellt die Organisation die Pandemie in Frage und berichtet zudem von einer angeblich drohenden Zwangsimpfung. Zahlreiche Institutionen, darunter die Ärztekammern mehrerer Bundesländer, distanzierten sich inzwischen von der Organisation und ihren Veröffentlichungen.

„Mit billigsten Methoden wird da Stimmung gemacht“

„Dass die gezielte Desinformation als Papier, rübergeschwappt aus den sozialen Medien, auf einmal im Briefkasten liegt, das ist schon erschreckend“, sagt der Birkenwerderaner. Er sei vor kurzem selbst an Corona erkrankt. Nun einen Flyer von Coronaleugnern im eigenen Briefkasten zu finden, das macht ihn wütend. „Einem Faktencheck hält diese Vereinigung nicht stand“, sagt er, mit billigsten Methoden werde da Stimmung gemacht findet er. Seine Hoffnung sei, dass die Menschen „von selbst erkennen, wie gefährlich das ist“. Gerade als Betroffener gehe es ihm vor allem darum, „dass auch weiterhin die Menschen geschützt werden, die gefährdet sind, einen schweren Verlauf der Krankheit zu erleiden“.

Gesundheitsamt Oberhavel verweist auf seriöse Quellen für Informationen

Das Gesundheitsamt Oberhavel hatte am Dienstag ebenfalls vor den neben Birkenwerder auch in anderen Städten und Gemeinden im Umlauf gebrachten Flyern gewarnt. Die dort getätigten Aussagen seien teilweise ungenau, teils gar gänzlich falsch. Amtsarzt Christian Schulze kritisiert, dass damit versucht werde, „bewusst Ängste in der Bevölkerung zu schüren“. Richtig sei, dass „wir vieles über das Coronavirus noch immer nicht sehr genau wissen“, so Schulze. Zur aktuellen Lage verweist er als Quellen auf das Robert-Koch-Institut (www.rki.de) sowie die Informationen auf der Website des Landkreises unter www.oberhavel.de.

Von Nadine Bieneck