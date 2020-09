Birkenwerder

Software-Entwickler Jens Bartsch aus Birkenwerder ist ein echter „Saubermann“. Er hat jetzt eine App fürs Smartphone entwickelt, über die man Müllecken an das Umweltamt des Landkreises melden kann. „Waldputz OHV“ hat er sie genannt. Seit einem dreiviertel Jahr hat er immer mal wieder daran gearbeitet ( MAZ berichtete). Letzte Woche kam die App raus. „Die Anwendung ist ganz einfach“, sagt Jens Bartsch.

„Wer die App hat, macht einfach bis zu zehn Fotos vom illegal abgeladenen Müll. Dann erscheint ein Formular, auf dem man mit wenigen Klicks die Art des Mülls betiteln kann, dann einfach auf Senden drücken und die Mail wird an das Umweltamt des Landkreises verschickt.“

Die fleißigen „Saubermänner und -frauen“ aus Birkenwerder – am Sonnabend, den 12. September, trafen sie sich, um im Wald rund um den Parkplatz Richtung Bergfelde Müll zu sammeln. Die Idee hatte vor knapp vier Jahren Jens Bartsch (2. v. l.). Quelle: Jeannette Hix

Da die App mit einem GPS-System verknüpft sei, kann die zuständige Behörde genau sehen, wo der Müll liegt. „Mir ist wichtig, dass illegale Müllansammlungen schnell gemeldet und geräumt werden, damit sich an dieser Stelle nicht noch mehr Müll ansammelt. Es gibt zwar beim Landkreis ein Formular, wo man auch illegale Müllplätze melden kann, aber dieses Formular ist schwer zu finden. Mit der App geht alles leichter.“ Das Betriebssystem der App sei, außer mit Apple, mit allen Smartphones kompatibel.

Daniel Buche und Sohnemann Jonathan gehören, wie die Frau im Hintergrund, zu den fleißigen Müllsammlern. Quelle: Jeannette Hix

Seit fast vier Jahren schon setzen sich Jens Bartsch und seine Familie für ein sauberes Birkenwerder ein. „Ich gehe oft im Wald joggen und schon damals fiel mir der Müll im Wald auf. Da dachte ich mir, dagegen muss man was unternehmen.“ Der Softwareentwickler mit eigener Firma suchte den Kontakt zur Gemeinde. Doch die verwies auf ihre geringen Kapazitäten. Da beschloss Jens Bartsch selbst anzupacken. Er und seine Familie riefen die Mitmach-Aktion „Sauberer Wald“ ins Leben. Dabei treffen sich engagierte Bürger von Februar bis September oder sogar, je nach Wetter, bis November, um in Wald und Flur Müll zu sammeln.

Roselyne Dirk (65) aus Birkenwerder putzte die Schilder. Sie waren vorne und hinten mit Graffiti beschmiert. Quelle: Robert Roeske

Erst am Sonnabend, den 12. September, war es wieder soweit. Um punkt zehn Uhr setzte sich der kleine Tross vom Ortsschild Birkenwerder Richtung Bergfelde in Bewegung, um rund um den Waldparkplatz Müll zu sammeln. Schon nach knapp 20 Minuten waren die mitgebrachten Eimer mit Müll voll – von Teppichresten, Flaschen, Plastikteilen und Co. war sämtlicher Unrat dabei.

Auch Daniel Buche (39) und Sohnemann Jonathan (4) machten mit. „Wir sind zum zweiten Mal dabei“, sagt Daniel Buche aus Bergfelde. „Die Idee hier mitzumachen, kam beim Spazierengehen. Da lag soviel Müll rum, dass wir dagegen was unternehmen wollten.“ Auch Roselyne Dirk (65) war mit Eimer und Putzzeug gekommen, um ein Schild von Graffiti zu befreien.

Bei den fleißigen Müllsammlern machte sich Unverständnis breit, wie man auch Schutt, alte Bretter und Hausrat im Wald abladen kann. Auch eine verrostete Mülltonne und einen alten Traktorreifen haben sie unlängst schon mal sichergestellt. „Wir haben auf unserem Grundstück in letzter Zeit auch viel Altholz abgerissen und zur Deponie gebracht. An den genauen Entsorgungsbetrag kann ich mich nicht mehr erinnern, aber er war definitiv nicht hoch“, sagt Daniel Buche. Am Ende von Bergfelde Richtung Mühlenbeck soll besonders viel Unrat liegen.

Die von den „Saubermännern und –frauen“ gefüllten prallen blauen Müllsäcke stehen nun an dem mit der Forstbehörde verabredeten Platz und werden schnell abgeholt, bevor sich Müllferkel erneut an dieser Stelle ausmisten.

Von Jeannette Hix