Birkenwerder

Ein Zusammenstoß zwischen einem 80-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW und einem 13-jährigen Fahrradfahrer ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14.05 Uhr in der Gustav-Freytag-Straße in Birkenwerder. Der Senior wollte mit seinem Pkw nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen und übersah dabei offenbar den 13-jährigen Radfahrer, der auf dem Weg von der Schule nach Hause war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Junge leicht verletzte und nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden konnte. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Von MAZonline