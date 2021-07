62-Jährige Radfahrerin in Birkenwerder angefahren und verletzt

Birkenwerder

Eine 62-jährige Oberhavelerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Birkenwerder verletzt. Sie war gegen 17.20 Uhr in der Straße Zum Waldfriedhof mit einem e-Bike unterwegs und wurde dabei offenbar von einer gleichalten Oberhavelerin am Steuer eines Pkw Skoda in Höhe einer Tankstelle übersehen.

Die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 1650 Euro.

Von MAZonline