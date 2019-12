Birkenwerder

Am Montagvormittag (16. Dezember) zwischen 11 und 11:15 wurde ein 87-Jährige in einem Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Birkenwerder bestohlen. Eine bisher unbekannte Person entwendete dem Senior die Geldbörse aus der Gesäßtasche. In der Geldbörse befanden sich Personaldokumente sowie Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline