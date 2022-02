A 10 Richtung Hamburg gesperrt: Fünf Fahrzeuge in Crash zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder verwickelt

Birkenwerder/Mühlenbeck

Ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Sonnabendvormittag gegen 9.45 Uhr auf der A 10 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder in Höhe einer Baustelle. Dabei wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer, informierte Polizei-Dienstgruppenleiter Mathias Putzalla. Zwei von ihnen seien ins Klinikum nach Berlin-Buch gebracht worden, die übrigen beiden unter anderem ins Krankenhaus nach Hennigsdorf.

Nach dem Zusammenstoß kamen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Quelle: P. Neumann

Nach dem Zusammenstoß war die A 10 in Richtung Dreieck Havelland komplett gesperrt. Der aus Richtung Dreieck Pankow kommende Verkehr wurde an der Anschlussstelle Mühlenbeck von der Autobahn abgeleitet. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Reinigung der Fahrbahn hielt diese Maßnahme gegen 13.45 Uhr noch an.

Massenkarambolage auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder. Quelle: P. Neumann

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geht der Unfall auf das Fahrmanöver eines Kleintransporters aus der Uckermark zurück, berichtet Mathias Putzalla. Dieser befuhr zunächst den rechten Fahrsteifen, sei jedoch unmittelbar vor einem VW mit litauischem Kennzeichen auf die linke Fahrspur gewechselt. Um eine direkte Kollision zu verhindern, wich der VW-Fahrer daraufhin nach rechts aus. Dort kollidierte er mit einem litauischen Kleintransporter, der wiederum die beiden übrigen am Unfall beteiligten Fahrzeuge zusammenschob – ein Kia aus Berlin und ein VW aus Polen.

Von Helge Treichel