Birkenwerder

Auf dem nördlichen Berliner Ring gibt es die nächste Vollsperrung. Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A10 ist der Rückbau der Kappenschalung an den Brückenbauwerken an der Anschlussstelle Birkenwerder und an der Überführung Fichteallee geplant.

Hierzu sei eine Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen der A10 zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und der Anschlussstelle Mühlenbeck ab Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr, bis Sonnabend, 2. Oktober, 23 Uhr, erforderlich.

Es wird eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg wird an der Anschlussstelle Mühlenbeck abgeleitet und über Summt, L211, Lehnitz und Borgsdorf und Velten zur Anschlussstelle Hennigsdorf (A111) geführt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) wird an der Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über die B96 in Birkenwerder, zur B96a nach Bergfelde, Schönfließ, und Mühlenbeck zur Anschlussstelle Mühlenbeck geführt.

Für die sich aus dieser Maßnahme ergebenden Beeinträchtigungen bittet die Havellandautobahn GmbH um Verständnis.

Von MAZonline