A10 bei Birkenwerder: Auto drängt Lkw ab

Birkenwerder

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montag (2. August) gegen 12.15 Uhr die A10 zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder im Baustellenbereich auf dem rechten Fahrstreifen, als er von einem Auto überholt wurde. Dabei fuhr der Pkw so nah an den Lkw heran, dass dessen Fahrer in den Baustellenbereich ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Lkw wurde dabei am Reifen beschädigt, konnte seine Fahrt nach einer Reparatur aber fortsetzen. Der bislang unbekannte Fahrer des Autos setzte seine Fahrt fort. Am Lkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Von MAZonline