A10 in Birkenwerder gesperrt: Brücke über der Briese wird abgerissen

Birkenwerder

Die Sperrung des nördlichen Berliner Rings zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck verläuft bislang weitgehend problemlos. „Wir sind im Zeitplan“, sagte Bauleiter Piotr Kuwaliak am Sonnabendmittag auf der Autobahnbaustelle an der Briesebrücke in Birkenwerder.

Als es hieß, dass die nächsten Brückenbauarbeiten auf der A10 anstehen, waren viele Menschen durchaus überrascht: Welche Brücke sollte das sein? So ging es auch Ottheiner Decker aus Birkenwerder. Mit seiner Frau war er am Sonnabend zur Baustelle gekommen, um zu schauen, was dort vor sich geht. „Die jetzige Brücke hatten wir gar nicht im Visier“, erzählte er, nachdem er erklärt bekommen hatte, um welches Brückenbauwerk es diesmal überhaupt geht. Es wird in der Regel insbesondere von den Autofahrern nicht wahrgenommen, weil es relativ ebenerdig über die kleine Briese führt.

Gesperrte und leere A10 bei Birkenwerder. Quelle: Helge Treichel

Aufwendig sind die Arbeiten aber trotzdem. „Wir sorgen heute für die Ertüchtigung des Bestandsbauwerkes“, erzählte Piotr Kuwaliak am Rande der Autobahnbaustelle. Denn nach Freigabe der Strecke rollt der gesamte Verkehr vierspurig über die Brücke auf der Richtungsfahrbahn nach Pankow. Das musste einerseits vorbereitet werden. „Wir bessern den Asphalt und das Bauwerk aus.“ Bis zum frühen Sonnabendnachmittag sollte das über die Bühne gehen. Der Bauleiter schätzte, dass schon am Sonnabendabend der Verkehr auf der A 10 wieder rollt. Ursprünglich war die Sperrung bis Montagmorgen angekündigt.

Arbeiten über der noch eisigen Briese. Quelle: Robert Roeske

Am Montag beginnt auf der nördlichen Fahrbahn der Abriss der alten Brücke. „Das Bauwerk wird dann neu gebaut.“ Das soll bis September dauern. Der Verkehr werde aber erst voraussichtlich im November oder Dezember drüberrollen.

Zehn bis zwölf Leute sind auf diesem Abschnitt der Baustelle am Sonnabend unterwegs gewesen. Bauleiter Piotr Kuwaliak kümmerte sich um die Aufsicht, er machte Fotos und war Ansprechpartner, falls irgendwas schief gehen sollte. „Aber die Firmen wissen alle, was zu tun ist“, sagte er.

Bauarbeiten auf der A10 in Birkenwerder. Quelle: Robert Roeske

Am Sonnabendvormittag waren am Rand der Autobahn öfter mal Passanten unterwegs. „Wir wohnen in der Nähe und gehen öfter mal gucken“, erzählte Jürgen Haugk. Der Borgsdorfer stand mit seiner Frau hinter der Böschung und beobachtete, was die Bauarbeiter machten. „Das ist wirklich spannend.“ Wegen des Lockdowns gebe es kaum Freizeitaktivitäten, also würden sie ab und zu zur Autobahn wandern. „Sobald wir neue Geräusche hören, die wir noch nicht kennen, gehen wir hierher und schauen.“

Hinweise auf die Sperrung in Birkenwerder. Quelle: Robert Roeske

Bis Dezember 2022 soll die komplette Strecke der A 10 und der A 24 zwischen dem Dreieck Pankow und Neuruppin fertiggestellt sein. Es sieht bislang so aus, als werde das geschafft.

Die Umleitung führt in Richtung Osten über Birkenwerder, Bergfelde und Mühlenbeck, in Richtung Westen über Summt, Lehnitz und Borgsdorf.

Von Robert Tiesler