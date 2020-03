Abgesagt: Veranstaltung in der Clara-Zetkin-Gedenkstätte Birkenwerder

Birkenwerder

Die für Sonntag von 15 bis 17 Uhr geplante Veranstaltung der Clara-Zetkin-Gedenkstätte Birkenwerder muss wegen der Corona-Gefahr ausfallen. Die dreißigste Brandenburger Frauenwoche steht unter dem Motto "2020 - Zurück in die Zukunft". Vieles brachten die Frauen aus der DDR mit in das vereinte Deutschland und prägten es mit ihren Erfahrungen. Im Prozess der Anpassung an bundesdeutsche Strukturen verloren sie aber vor allem in Bereichen der Gleichberechtigung. Auch eine ihrer wichtigsten Vorkämpferinnen – Clara Zetkin – sollte verschwinden. Ihr Straßenname wurde aus dem Berliner Zentrum getilgt.

Von MAZonline