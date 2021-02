Aldi in Borgsdorf will sich vergrößern

Birkenwerder

Die Betreiber des Aldi-Marktes an der Gemarkungsgrenze zwischen Birkenwerder und Borgsdorf möchten das bestehende Gebäude durch einen größeren und moderneren Neubau ersetzen. Für eine Baugenehmigung ist jedoch ein Vereinigen der betroffenen Flurstücke erforderlich. Die Stadt Hohen Neuendorf und die Gemeinde Birkenwerder planen deshalb einen Gebietsaustausch. Dieser könnte zugleich genutzt werden, um das Flurstück der Gasstation in den anvisierten Flächentausch einzubeziehen und so den Verwaltungs- und Abstimmungsaufwand zu reduzieren. Während diese Flächen in die Gemarkung Borgsdorf eingegliedert werden sollen, würden im Gegenzug Flächen in der Straße Am Stichkanal in die Gemarkung Birkenwerder übertragen. Dadurch werde die spätere Beseitigung baurechtswidriger Zustände ermöglicht, das im öffentlichen Interesse liegt. Zudem werde ein sinnvoller Zuschnitt der Gemeindegrenze erreicht.

Die Gemeindevertreter zeigten sich in der Debatte mehrheitlich unzufrieden mit dem Tausch, da dieser zu Ungunsten Birkenwerders ausfalle und eine sogenannte „Vermögensauseinandersetzung“ nicht geplant ist. Für Birkenwerder ergäben sich allerdings Einnahmeverluste in Höhe von 510 Euro jährlich aus der Grundsteuer. Zudem sei die angebotene Tauschfläche um rund 180 Quadratmeter kleiner. Im Gegenzug werde zwar auch ein Neubau des Discounters ermöglicht und somit die Nahversorgung für die Einwohner beider Kommunen weiter gesichert, aber dennoch solle Birkenwerder bessere Modalitäten aushandeln. Die Vorlage wurde für eine weitere Beratung in die Fachausschüsse zurückverwiesen.

Von Helge Treichel