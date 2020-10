Birkenwerder

Eine Mitarbeiterin und zwei Patienten der Asklepios-Klinik in Birkenwerder seien auf das Corona-Virus positiv getestet worden. Diese Zahlen bestätigte Regionalgeschäftsführer Guido Lenz am Dienstag auf Nachfrage. Nach Bekanntwerden des Ergebnisses des Routine-Tests am vergangenen Freitag sei die gesamte Station getestet worden. Zudem wurde der Besucherverkehr bis auf weiteres eingestellt. Erst wenn zwei Negativtests in Folge vorliegen, würden die Getesteten wieder als frei von Corona eingestuft, so Lenz. „Das kann frühestens Ende dieser Woche der Fall sein.“

Allen drei Erkrankten gehe es „den Umständen entsprechend gut“, sagte Guido Lenz. Es gebe keinen schweren Krankheitsverlauf. Die Mitarbeiterin befinde sich in Quarantäne. Einer der Patienten sei bereits nach Hause entlassen worden, der andere in eine andere Klinik näher bei seiner Familie verlegt worden.

Anzeige

Testregime strenger als vom Kochinstitut empfohlen

Die Corona-Infektionen seien im Zuge des bestehenden Testregimes entdeckt worden, erläutert der Regionalgeschäftsführer. Die Testpläne, die deutlich über die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hinausgingen, hätten ihre Wirksamkeit somit unter Beweis gestellt. Dass keine weiteren Fälle entdeckt wurden, zeige überdies die Wirksamkeit der bestehenden und aufwendigen Hygienemaßnahmen. Getestet würden Mitarbeiter und Patienten aus dem Risikogebiet Berlin und Personen mit Erkältungssymptomen. Berliner Patienten würden nach ihrer Ankunft zudem zunächst isoliert. Wer mit Risikopatienten zu tun hat, werde als Mitarbeiter pauschal zweimal wöchentlich getestet. Wenn sich der Kontakt auf weniger gefährdete Patienten beschränkt, werde einmal pro Woche getestet, Verwaltungsmitarbeiter 14-täglich. „Was wir nicht können: alle Patienten pauschal zu testen“, sagt Lenz. Insgesamt 86 seien es am Dienstagmorgen gewesen. Dies würde den gegenwärtigen Standard gefährden, wonach Testergebnisse spätestens binnen 24 Stunden vorlägen.

Von Helge Treichel