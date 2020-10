Autodiebstahl in der Nacht: Polizei fahndet nach Audi aus Birkenwerder

Birkenwerder

Ein unter einem Carport auf einem Grundstück im Schwalbenring in Birkenwerder abgestellter Audi A6 war in der Nacht zu Dienstag das Ziel von Autodieben. „Der graue Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-K 331, Baujahr 2015, wurde in Fahndung gesetzt“, erläuterte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Der Diebstahl wurde am Dienstagmorgen bemerkt und der Polizei gemeldet. „Eine Nachbarin hat offenbar gesehen, dass der Wagen bereits um 1 Uhr in der Nacht nicht mehr unter dem Carport stand“, so die Pressesprecherin weiter. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 30.000 Euro beziffert.

Von MAZonline