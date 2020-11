Bauhaus Birkenwerder: Senior auf dem Parkplatz bestohlen

Birkenwerder

Ein 82-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag (13. November) nach seinem Einkauf im Bauhaus-Baumarkt in Birkenwerder auf dem Parkplatz bestohlen. Wie die Polizei mitteilte war der Senior in sein Auto eingestiegen und hatte den Motor gestartet, nachdem er zuvor einen Rucksack auf der Rückbank abgelegt hatte. Plötzlich öffnete ein etwa 30-jähriger, bisher unbekannter Mann die hintere Fahrzeugtür und nahm den zuvor dort abgelegten Rucksack an sich. Er stahl das Portmonee und ließ den Rucksack zurück.

Täter flüchtet in einem Opel Vectra

Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem Opel Vectra, in dem zwei weitere Personen augenscheinlich auf ihn warteten, in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Opel verlief ohne Erfolg. Eine Strafanzeige wurde durch die Polizei aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline