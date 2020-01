Birkenwerder

Zu einem Baumarkt in der Hauptstraße in Birkenwerder musste am Montag zur Mittagszeit die Polizei ausrücken. Mitarbeiter des Marktes waren zuvor zwei Männer aufgefallen, bei denen der Verdacht bestand, dass diese etwas aus dem Baumarkt hatten entwenden und nicht wieder herausrücken wollen. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte einer der beiden Männer flüchten. Bei dem im Baumarkt zurückgebliebenen Mann konnten indes keinerlei Waren aus dem Markt gefunden werden. Allerdings versteckte er insgesamt 22 Tafeln Schokolade und elf Süßwarenstangen der Marke „Giotto“ in seinem Hosenbund und seinen Jackentaschen.

Offenbar Diebstahl auch in angrenzendem Discounter

Offenbar hatte er die Lebensmittel zuvor in einem angrenzenden Discounter entwendet. Auf dessen Parkplatz machten die Beamten dann auch einen Pkw mit polnischen Kennzeichen ausfindig, dessen Schlüssel der russischstämmige Mann bei sich trug. In dem Fahrzeug fanden die Beamten weitere 40 Tafeln Schokolade, die der Mann ebenfalls aus dem Discounter entwendet hatte.

Zweiter Tatverdächtiger bleibt flüchtig

Die Beamten verschlossen das Fahrzeug und übergaben das Diebesgut an den bestohlenen Lebensmittelmarkt. Zudem wurde eine Nahbereichsfahndung nach dem zweiten, geflüchteten Mann eingeleitet, die jedoch erfolglos blieb. Der Schokoladendieb indes wurde zur Durchführung eines sogenannten beschleunigten Verfahrens festgenommen und in der Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg vernommen.

Einstellung des Verfahrens gegen Strafzahlung

Im Zuge der Vernehmung stimmte er gegen eine Zahlung von 90 Euro sowie 100 US-Dollar der Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft zu. Der Gesamt der zuvor von ihm entwendeten Tafeln Schokolade lag laut Polizei bei 102,37 Euro. „Die Auszahlung auch von Sicherheitsleistungen in ausländischer Währung ist für uns nichts Ungewöhnliches“, erklärt Polizeisprecherin Ariane Feierbach den Teilzahlbetrag in Dollar. So seien die Beamten dazu angehalten, anfallende Strafzahlungen auch in ausländischen Banknoten anzunehmen, wenn der Beschuldigte beispielsweise über nicht ausreichend Geldmittel in Euro, jedoch weitere ausländische Zahlungsmittel verfügt.

Von MAZonline