Birkenwerder

Die Baumaßnahme in der Hauptstraße (Ecke Am Werder) kann nicht wie geplant zum Schulbeginn beendet werden. Darüber informierte am Freitagnachmittag Olaf Bennühr, Geschäftsführer der Wasser Nord. Sein Unternehmen liefere hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Sein Unternehmen liefere hygienisch einwandfreies Trinkwasser und habe „hohe Standards festgelegt, bevor neue Leitungen in das bestehende Netz integriert werden dürfen“. „Bei der Baumaßnahme in Birkenwerder sind diese Standards leider noch nicht erreicht worden, sodass sich die geplante Bauzeit verlängert“, so Bennühr. Ansonsten seien alle Vorkehrungen getroffen, um die Baumaßnahme nach dem Erreichen des Qualitätsanspruches in kürzester Zeit abzuschließen. „Wir hoffen auf Verständnis der Bevölkerung“, sagte der Geschäftsführer und weiter: „Uns ist das Wohl der Einwohner in unserem Versorgungsgebiet das höchste Gut. Dies können wir nur durch die hohen Standards erreichen.“

Von Helge Treichel