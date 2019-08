Birkenwerder

Seitdem die Verkehrsteilnehmer rund um Birkenwerder von zahlreichen Baustellen geplagt werden, hat der Durchgangsverkehr im Ort sprunghaft zugenommen. Das bekommen auch die Bewohner des Ludwig-Richter-Viertels zu spüren. Sie beklagen einen enormen Schleichverkehr durch ihr Wohngebiet im Dreieck zwischen B 96 und B 96a.

Aber nicht nur das. „Vielfach werden die Verkehrsregeln missachtet“, sagt Reinhard Bischoff, der Im Winkel zu Hause ist. Das betreffe sowohl die Vorfahrt als auch das Tempolimit. Dadurch komme es zur Gefährdung von Radfahrern und Fußgängern, insbesondere an der Einmündung am S-Bahnhof beim Queren der Clara-Zetkin-Straße. Und nicht zuletzt werde der seit 1991 als Naturdenkmal geschützte Baumbestand gefährdet („Geschützte Allee“).

Reinhard Bischoff während seiner Ausführungen. Quelle: Helge Treichel

„Seit mehr als 20 Jahren fordern wir bereits eine nachhaltige Verkehrsberuhigung im gesamten Ludwig-Richter-Viertel“, sagt Bischoff. Ziel sei es, den Verkehr dahin zu bringen, wo er hingehört: „Auf die Hauptverkehrsstraße beziehungsweise Bundesstraßen.“ Schließlich dürften in einer Anliegerstraße per Definition nicht mehr als 50 Prozent Durchgangsverkehr auftreten. Aktuell würden mehr als 300 Fahrzeuge pro Stunde gezählt, darunter auch schwere Lkw. Im Jahr 2016 hätten die Anwohner lediglich bis zu 231 Autos pro Stunde registriert.

Die Anwohner Reinhard Bischoff und Klaus-Henrik Mischock schlagen ein Punkte-Programm vor. Um den Durchgangsverkehr kurzfristig zu reduzieren, haben sie schnell umsetzbare Maßnahmen aufgelistet. Dazu zählen das Anbringen von Geschwindigkeitsanzeigen (Smiley-Dialogdisplay), polizeiliche Kontrollen, Schilder zur Erinnerung an die Tempo-30-Begrenzung sowie das Unterbinden des Durchgangsverkehrs durch eine intelligente Beschilderung wie etwa Einbahnstraßenregelungen. Dazu sei zwar eine Genehmigung des Straßenverkehrsamtes in Oranienburg erforderlich, aber diese Methode werde in anderen Kommunen bereits sehr erfolgreich praktiziert. Ein Beispiel dafür sei die Kreisstadt selbst.

Neben Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF, Mitte) waren noch andere Kommunalpolitiker erschienen, um sich die Bürgersorgen anzuhören. Quelle: Helge Treichel

Zweitens sollte es nach Meinung der Bewohner ein Verbot für das Linksabbiegen von der Bergfelder Straße kommend in die Ludwig-Richter-Straße geben. Hier soll die Gefährdung von Radfahrern und Fußgängern auf dem Weg zum Bahnhof reduziert werden.

Als dritten Punkt benennen die Einwohner bauliche Maßnahmen in der Ludwig-Richter-Straße, beispielsweise Aufpflasterungen (Bodenschwellen), bauliche Einengungen sowie das Umgestalten der Kreuzungsbereiche. Zugleich schlagen sie viertens vor, das Halteverbot zwischen Kleiststraße und Andersen-Hotel aufzuheben.

„Unser mittel- bis langfristiges Anliegen ist die Umgestaltung des Ludwig-Richter-Viertels, wie es in vielen kommunen mit ähnlicher Problematik schon seit Jahrzehnten erfolgreich umgesetzt ist“, so Reinhard Bischoff. Ein Beispiel sei Oranienburg, wo durch eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen Schleichwege um neuralgische Punkte herum konsequent umgestaltet worden seien, um die Benutzung von Anliegerstraßen konsequent zu unterbinden.

Eine der eher harmlosen Situationen auf der Ludwig-Richter-Straße. Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer müssen hier auf alles gefasst sein. Quelle: Helge Treichel

Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) nahm sich am Montagnachmittag die Zeit, um bei einem Ortstermin mit den mehr als 20 Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Nach einem Gespräch mit den Anwohnern habe die Gemeinde die Stadt Hennigsdorf bereits beauftragt, das gemeinsam Blitzer-Auto in dem betreffenden Viertel verstärkt zum Einsatz zu bringen. Außerdem werde sich die Gemeindeverwaltung von der Gemeindevertretung ein Votum zu dieser Problematik einholen, kündigte Zimniok an. Auf dieser Basis könnte ein neuer Anlauf genommen werden, um die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung bei der Unteren Verkehrsbehörde des Landkreises zu beantragen. Im Ortsentwicklungsausschuss stehe das Thema auf der Tagesordnung.

„Wir hoffen auf die Unterstützung der Politik und brauchen Unterstützung von allen Seiten“, sagte Reinhard Bischoff. „Es muss jetzt schnell gehen. Bei einem derartigen Verkehr hier zu wohnen, macht keinen Spaß.“

Ortstermin in Birkenwerder. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel