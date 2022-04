„Billige Masche“: Hitzige Diskussion um Antrag der AfD in der Gemeindevertretung Birkenwerder

Birkenwerder

Die AfD-Fraktion ist in der Gemeindevertretersitzung am Dienstag in Birkenwerder mit einem Antrag gescheitert, laut dem die Kommune „ab sofort die finanzielle Förderung des Vereins ,Nordbahngemeinden mit Courage’“ beenden sollte. Dabei handele es sich um eine freiwillige Leistung von jährlich 2000 Euro. Lediglich die beiden AfD-Vertreter hatten in namentlicher Abstimmung dafür votiert, alle anderen dagegen.

Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Daniela Oeynhausen hatte den Antrag damit begründet, dass der Verein seine eigenen Ziele nicht erfülle. Dazu zähle, „couragiert für die Werte unseres Grundgesetzes und einer demokratischen Kultur“ einzutreten, „ein respektvolles Miteinander“ zu fördern, das „Demokratieverständnis zu stärken“ sowie „gruppenbezogene Vorurteile abzubauen“. „Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus“, heißt es in der schriftlichen Beschlussbegründung.

Als „Ratten und Nazis“ diskreditiert

Als Beleg für den Verstoß gegen die eigenen Ziele führte die AfD eine angeblich vom Verein initiierte Gegendemonstration gegen eine Demonstration von „Oberhavel steht auf“ an. Bei deren Teilnehmern handele es sich jedoch um „rechtschaffende Bürger“, die ihr Demonstrationsrecht ohne jegliche Ausschreitungen wahrnähmen. Dennoch habe es eine „diskreditierende Darstellung“ als „Ratten und Nazis“ gegeben.

Die AfD-Gemeindevertreter legten das Foto eines Plakates vor. Unter der Überschrift „Spaziergänger:innen“ ist eine Collage zu sehen. Der Rattenfänger von Hameln hat darauf das Gesicht von Präsident Putin und spielt das „Lied“ von Telegram und dem russischen Nachrichtensender „RT“. Die Ratten in seinem Schlepptau tragen Logos von AfD, die Basis, der III. Weg, QAnon und „Oberhavel steht auf“. Weitere Schilder zeigen eine Reichsflagge, einen Judenstern und eine durchkreuzte Spritze mit dem Wort „ungeimpft“.

Die AfD fordert Toleranz gegenüber Andersdenkenden

Obwohl sogar Innenminister Michael Stübgen die Demonstranten dem „bürgerlichen Milieu“ zugerechnet hatte, unterstelle der Verein „Nordbahngemeinden mit Courage“ ihnen eine „rechte Unterwanderung“ und spreche von „Verschwörungstheorien“. Mit Parolen wie „Wer für die Demokratie steht, spaziert nicht mit den Feinden der Demokratie“ wolle er „offensichtlich von der Demonstrationsteilnahme abhalten“. Nach Meinung der Antragsteller sei dies „zutiefst unredlich und vermessen, friedliche Demonstranten als ,Feinde der Demokratie’ zu bezeichnen und auf derartige Weise einschüchtern und diskreditieren zu wollen“.

Die Toleranz gegenüber Andersdenkenden sowie die Demonstrations- und Meinungsfreiheit müssten gelebt werden. Die Gemeinde Birkenwerder dürfe von den von ihr geförderten Vereinen erwarten, dass sie untadelig für die Werte unserer Gesellschaft einstehen. Da dies „mehr als fraglich“ sei, müssten ihm die Fördermittel entzogen werden.

Die AfD wolle Schmutzkampagne gegen Tolerantes Brandenburg fahren

Für die „durchschaubare Aktion“ nutze die AfD einen beliebigen Anlass, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Kohl. Die AfD unterstelle dem Aktionsbündnis mit ihrem Antrag Dinge, die Vereinssprecher Torsten Lindner in der Sitzung des Sozialausschusses bereits „unmissverständlich entkräftet und als Unterstellung entlarvt hat“, so Susanne Kohl. Nordbahngemeinden mit Courage sei weder Mitveranstalter der Gegendemonstration gewesen noch zeichne der Verein Verantwortlich für die Inhalte, die als Beweis ins Feld geführt würden. Vielmehr sei ein Aufruf für eine genehmigte Gegendemonstration geteilt worden. Die Gründe habe Lindner „sehr plausibel vorgetragen“. „Sie stehen in keinem Fall im Widerspruch zum Vereinszweck und den Vereinszielen“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende.

Der AfD gehe es auch gar nicht um den konkreten Anlass, sagte sie. Vielmehr verfolge die Partei das Ziel, sich dem Protestmilieu anzunähern. Zweitens wolle sie sich innerhalb ihrer Unterstützerszene als die Partei profilieren, „die sich kümmert“. Der dritte und wichtigste Punkt sei, dass die AfD eine „Schmutzkampagne gegen die Netzwerkorganisation Tolerantes Brandenburg und Bündnis für Brandenburg“ fahre. Diesen gehöre auch Nordbahngemeinden mit Courage an. Diese Organisationen gebe es seit 1998. Sie hätten sich gebildet „als demokratisches Element einer starken Zivilgesellschaft gegen rechtsextreme Tendenzen in unserer Gesellschaft“.

Bürgermeister bezeichnet den Antrag als „billige Masche“

Auffällig sei, dass es gleichlautende Anträge in verschiedenen Kommunen gegeben habe, inhaltsgleich und mit identischer Begründung auch in Hohen Neuendorf. Ziel sei es, dem Verein die wirtschaftliche Grundlage für seine Arbeit zu entziehen, so seine Wirkungskraft zu zerstören und die Aktiven im Ehrenamt möglichst zur Aufgabe ihrer Zielsetzungen zu bewegen. Ziel sei es auch, den Verein mit falschen Behauptungen zu diffamieren, sein Ansehen in der Bevölkerung zu schädigen und einen Imageschaden zu hinterlassen. Diese Strategie werde im übrigen landesweit verfolgt. Die Liste der betroffenen Organisationen lese sich wie das „Who’s who unserer Zivilgesellschaft“. Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) sei dieser Kampagne mit einem „sehr eindringlichen Plädoyer“ begegnet und habe seiner Rolle als Schirmherr konsequent und gut entsprochen.

Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF) bezeichnete den Antrag als „durchschaubaren und untauglichen Versuch“. Diese derart billige Masche hätte er den Antragstellern gar nicht zugetraut. „Da platzt einem die Hutschnur“, sagte Zimniok. Zuvor hatte auch Alexandra Stolzenburg von der IOB/BiF-Fraktion die Arbeit des Vereins Nordbahngemeinden mit Courage gewürdigt.

Von Helge Treichel