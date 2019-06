Birkenwerder

„Ich bin platt, das habe ich wirklich nicht erwartet“, kommentiert die Preisträgerin den Rummel um ihre Person. „Ich bin eigentlich gar nicht der Typ dafür, um so im Mittelpunkt zu stehen“, gesteht Heidi Hillert. Doch gerade ihre Bescheidenheit und ihr Wirken im Hintergrund sind es, was die Jury letztlich an der 75-jährigen aus Birkenwerder fasziniert und überzeugt haben. Am Sonntag, 16. Juni, ist Heidi Hillert mit dem Birkenpreis 2019 geehrt worden.

Aus Liebe nach Birkenwerder

Geboren und aufgewachsen ist die Preisträgerin in Cottbus. Mit 20 Jahren zog sie der Liebe wegen nach Birkenwerder. Den idyllischen Ort wollte sie nie wieder verlassen. Seit 2010 engagiert sich Heidi Hillert im Seniorenbeirat der Gemeinde, setzt sich für die Interessen von älteren Menschen ein, hat aber ebenso das Zusammenleben aller Generationen im Blick. Sie initiiert Projekte mit Schulkindern. Sie hilft bei Veranstaltungen und Festen. Die Rentnerin engagiert sich außerdem im Geschichtsstübchen für die Aufarbeitung der Vergangenheit von Birkenwerder und leitet jede Woche eine Nordic-Walking-Gruppe des Seniorensportvereins. Auch musikalisch hat Heidi Hillert was drauf: Sie singt im Freizeitchor. Wenn Auftritte außerhalb von Birkenwerder anstehen, ist es für sie selbstverständlich, Mitfahrgelegenheiten zu organisieren.

Traditionell zwei Bäume gepflanzt

Als Anerkennung erhielt Heidi Hillert am Sonntag Blumen, ein Preisgeld von 500 Euro und einen originalen Birkenwerderaner Ziegelstein mit Gravur. Vor der Feierstunde im Rathaus pflanzten die Nominierten traditionell gemeinsam zwei Birken. Dieses Mal wurden die jungen Bäume, wie im vergangenen Jahr, an der Theodor-Storm-Straße eingesetzt. Rückblickend auf das gesamte Wochenende sagte Bürgermeister Stephan Zimniok: „Ein wunderbares Fest geht zu Ende. Die Birkenpreisverleihung ist die Krönung.“ Er betonte vorab, dass alle Nominierten würdig seien, den Preis zu bekommen.

Von MAZonline