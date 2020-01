Birkenwerder: 1103 Unterschriften für ein Bürgerbegehren für bezahlbaren Wohnraum

Birkenwerder

Verfügbarer Wohnraum und dieser dann auch noch zu moderaten Preisen. Für viele Gemeinden und Städte vor allem im nahen Berliner Speckgürtel eine nicht einfach zu moderierende Aufgabe. Umso glücklicher war man im Lager der Gruppierung „Pro Birke“, als die Gemeindevertreterversammlung im Juni 2018 eben ein solches Projekt auf den Weg brachte.

Eines der Grundstücke um die es geht, ist am alten Krugsteig. Quelle: Enrico Kugler

Zwei Grundstücke der Gemeinde am alten Krugsteig und an der Ecke Erich-Mühsam-Straße/Akaziensteig sollten an eine Wohnungsbaugenossenschaft verkauft werden. Der Verkauf sollte an Auflagen gebunden werden, so sollten mindestens fünf Wohnungen für maximal acht Euro pro Quadratmeter vermietet werden. Als Mietpreisbindung wurden in dem Beschluss fünf Jahre festgelegt, zudem sollten 50 Prozent barrierefrei sein. Allerdings wurde dieser Beschluss im November 2019 wieder von der Gemeindevertreterversammlung einkassiert, nach der Wahl hatten sich die Verhältnis dort verschoben. Ein Ergänzungsantrag wurde beschlossen, der vorsieht, dass Grundstücke nicht verkauft, sondern in Erbbaupacht oder in einer ähnlichen Form vergeben werden sollen.

1103 Unterschriften gesammelt

Die Gruppierung „Pro Birke“ um Stefan Wiesjahn und Marina Zeidler, die auch beide in der Gemeindevertretersitzung vertreten sind, ärgert dieser Umstand seit langer Zeit. „Der Bedarf ist absolut vorhanden, gerade für ältere Menschen wird es immer schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden“, bekräftigt Stefan Wiesjahn die Forderungen. „Es geht uns einfach darum, den ersten Beschluss aus dem Juni 2018 zu reaktivieren und endlich mit dem Bau der Wohneinheiten zu beginnen. Es sind jetzt 18 Monate vergangen und nichts ist passiert“, ergänzt Marina Zeidler. Um dem Ansinnen weiter Nachdruck zu verleihen, wurde eine Unterschriftenliste ausgelegt, um ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. 1103 Unterschriften konnten so in den vergangenen vier Wochen gesammelt werden, die nun der Gemeindeverwaltung vorliegen.

Sondersitzung der Gemeindevertreterversammlung einberufen

„Das Thema bezahlbarer Wohnraum ist präsent in den Köpfen der Menschen. Wir möchten verhindern, dass gerade ältere Menschen aus unserer Gemeinde sich irgendwann die Mieten nicht mehr leisten können und abwandern in andere Orte. Es wurde schon genügend Zeit investiert, nun sollten Taten folgen“, schildert Marina Zeidler, die sich dann Wohneinheiten wünscht, die nicht nur von älteren Menschen bezogen werden sollen, sondern querbeet durch die Altersstruktur. „So entsteht ein soziales Miteinander. Ich hoffe, die Gemeinvertreterversammlung folgt dem Bürgerwillen“, so Zeidler. Die Gemeindeverwaltung hat nun reagiert und eine Sondersitzung zu diesem Thema für den 30. Januar einberufen.

Von Knut Hagedorn