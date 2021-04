Birkenwerder: 37-Jähriger scheitert bei Diebstahl in Baumarkt

Birkenwerder

Ein 37-Jähriger versuchte am Donnerstagnachmittag  gegen 16.55 Uhr im Baumarkt in der Hauptstraße in Birkenwerder zwei Akkus im Wert von circa 300 Euro in seinem Rucksack zu verstecken. Als er bemerkte, dass er durch den Ladendetektiv beobachtet wurde, entledigte er sich schnell der Akkus und versuchte zu flüchten. Eine Anzeige wegen versuchten Ladendiebstahls wurde aufgenommen. Bei der Überprüfung der Personalien kam zudem heraus, dass zu dieser Person eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Köln zur Aufenthaltsermittlung vorlag.

Von MAZonline