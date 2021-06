Birkenwerder

Hinter den Mauern der Asklepios-Klinik in Birkenwerder brodelt es. Im April schrieben Pflegekräfte einen Brandbrief an das Management des Konzerns. Glaubt man ihnen, ist die Lage ernst: Es gehe den Beschäftigten um „ein Betriebsklima, das ein patientensicheres Pflegen ermöglicht und die Zukunft des Standortes Birkenwerder über viele weitere Jahre sicherstellt“, heißt es in dem Schreiben, das der MAZ vorliegt.

Seit die neue Pflegedienstleitung in Birkenwerder tätig sei, habe sich das Arbeitsklima eklatant verschlechtert. „Massive Kündigungen langjähriger Mitarbeiter, über mehrere Monate besteht ein massiver Krankenstand im Bereich der Pflege, die Kommunikation durch die Pflegedienstleitung ist aggressiv, hart und durch Angst geprägt, langjährige Leitungsmitarbeiter mussten ihre Funktion als Leitung aufgeben, zudem gibt es eine hohe Fluktuation“, erklärt ein Mitglied der Pflege gegenüber der MAZ, das – wie alle Unterzeichner – unbedingt anonym bleiben will. Andernfalls fürchten sie Sanktionsmaßnahmen vonseiten des Arbeitgebers.

Zehn Tage Arbeit, zwei Tage frei

Zudem, heißt es weiter, würden Dienstpläne für Mitarbeiter der Pflege nicht familien -oder mitarbeiterfreundlich geschrieben. Es gebe lange Schichtfolgen – mitunter zehn Tage arbeiten, zwei Tage frei – und teilweise würden Mitarbeiter gar elf Wochenenden hintereinander arbeiten. Laut den Verfassern des Briefes spitze sich die Situation weiterhin zu, Mitarbeiter seien unzufrieden. Pflegebetten hätten gesperrt oder Operationen abgesagt werden müssen, weil nicht ausreichend Pflegepersonal mehr vor Ort sei.

Für Regionalgeschäftsführer Guido Lenz ist das Schreiben eine Schmutzkampagne. „Was soll man auf einen anonymen Brief antworten, der sagt, es sei alles schlecht?“, fragt er rhetorisch. Der oder die Absender des Briefes seien anonym, deshalb habe die Klinikleitung ihnen auch noch nicht antworten können. „Wir sind ein kleines Krankenhaus mit 150 Betten und 300 Leuten. Wenn man etwas möchte, kann man mit uns reden – oder aber man kann zum Betriebsrat gehen, der die Dinge anonym behandelt“, erklärt Guido Lenz weiter.

Mitarbeiter könnten bei der Dienstplanung Wünsche abgeben

Er vermutet, dass hinter dem Schreiben nur sehr wenige Mitarbeiter stecken, die unzufrieden seien, dass derzeit Veränderungen im Haus stattfinden würden. Die neue Pflegedienstleiterin habe etwa aus vier Stationen zwei gemacht, weil dies zwingend notwendig gewesen sei. „Manch einer, der vielleicht gern an alten Strukturen festhält, fühlt sich da überfordert“, sagt Guido Lenz. Worum es den Verfassern des Schreibens geht, ist aus seiner Sicht auch klar. „Aus jeder Zeile geht hervor, dass man die Pflegedienstleiterin beschädigen will, weil man mit der Situation unzufrieden ist. Sie ist jung, gut ausgebildet und hat in großen Kliniken gearbeitet. Wenn sie Dinge ändert, gefällt das nicht allen“, erklärt Guido Lenz.

Was die erhobenen Vorwürfe angeht, so könne er alles entkräften. Bei den Dienstplänen etwa könnten Mitarbeiter ihre Wünsche angeben. Nachdem die Pflegedienstleitung dann eine Entwurf gemacht habe, schaue der Betriebsrat nochmal drüber. „Wenn der sagt, das geht nicht, muss der Plan neu geschrieben werden“, erklärt Guido Lenz. Einen Fall habe es gegeben, bei dem eine Kollegin zehn Wochenenden hintereinander gearbeitet habe. „Sie ist für kranke Kollegen eingesprungen und wollte das auch so“, erklärt der Regionalgeschäftsführer. Generell sei es auch Usus im Krankenhaus, dass niemand länger als zehn Tage am Stück arbeiten müsse.

Krankschreibungsrate liege unter dem Schnitt

Zu den kritisierten hohen Krankenständen erklärt er, wenn bei fünf Mitarbeitern auf der Station einer ausfalle, habe man bereits einen Krankenstand von 20 Prozent. „Das klingt dann viel, ist aber durchaus zu schaffen“, so Lenz. Zum Vorwurf vieler Kündigungen erklärt er, bei den Stationszusammenlegungen seien etwa alte Leitungspositionen neu ausgeschrieben worden. „Die alten Führungskräfte haben sich aber auf diese neuen Positionen gar nicht beworben. Also mussten wir diese mit neuen Mitarbeitern besetzen“, so Lenz. Zudem seien in den vergangenen drei Jahren weniger Mitarbeiter gegangen als neu eingestellt wurden – so gab es 21 Neuzugänge mehr als Abgänge.

Die Krankschreibungsrate indes liege unter dem Bundesdurchschnitt. Zudem sei das Stammpersonal nicht überlastet, die Pflegepersonaluntergrenzen würden stets eingehalten. „Da liegen wir nicht nur knapp auf der Untergrenze, sondern immer gut darüber“, erklärt Guido Lenz. Auch Pflegefehler, wie sie in dem Brief unterstellt werden, seien in den vergangenen Jahren zurückgegangen, was erfreulich sei. „Wir sensibilisieren die Mitarbeiter dafür, damit etwa Sturzereignisse von Patienten abnehmen“, so Lenz. Aktuell gebe es 97 Vollzeitkräfte in der Pflege im Haus. „Wenn es da nur ein, zwei Leute gibt, die so einen Brief anonym verfassen, dann können die ja alles behaupten“, sagt Guido Lenz. Er sei extrem enttäuscht über dieses Vorgehen.

Von Marco Paetzel