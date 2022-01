Birkenwerder: Auf Du und Du mit den Dickhäutern

Birkenwerder/Friesack

Einen seltene Bekanntschaftmachte am Wochenende Claudia Tyrchan aus Birkenwerder. Die Elefantenkühe Laika und Limara gehören seit vielen Jahren zum Circus Renz Berlin, der wegen Corona seit dem Frühjahr 2020 in seinem Winterquartier in Friesack festsitzt. Für Interessierte bot der Zirkus nun an, am Wochenende an einem Spaziergang im Wald teilzunehmen. Claudia Tyrchan kam dieser Einladung gerne nach.

Elefantenspaziergang mit dem Circus Renz. Quelle: Sebastian Morgner

„Laika und Limara gehören mit zur Familie“, sagt Sarina Renz. Dreimal in der Woche werden die beiden Elefantendamen im Alter von 40 und 42 Jahren spazieren geführt durch den nahen Wald, manchmal auch von Zirkus-Direktor Bernhard Renz und seinem Enkel Delano Alexandro. Der Vierjährige hat großen Spaß an diesen Ausflügen. Aber auch andere Kinder können mal erfahren, wie es ist, mit den großen Tieren eine Runde durch den Wald zu drehen. „Wir wollen im Januar mit unseren Elefantenspaziergängen beginnen“, sagt Sarina Renz und an diesem Wochenende konnten Interessierte erstmals die Gelegenheit nutzen.

Der Circus Renz aus Berlin im Winterquartier in Friesack. Quelle: Andreas Kaatz

Ab Ende Februar/Anfang März lädt der Zirkus wieder Kinder und Erwachsene auf sein Gelände in Friesack ein. Dann können sie Pony-Reiten, einen Artisten-Schnupperkurs machen oder beim Füttern der Tiere helfen. Auf Facebook und Instagram wird es zu gegebener Zeit entsprechende Infos geben.

Von Knut Hagedorn