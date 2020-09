Birkenwerder: Autofahrer mit Pfefferspray besprüht

Birkenwerder

Ein 30-jähriger Autofahrer wurde am Montagmittag (14. September) gegen 13:40 Uhr auf der A10 aus Richtung Autobahndreieck Oranienburg kommend und in Richtung Berlin fahrend durch den Fahrer eines VW Polo mit Berliner Kennzeichen mehrfach bedrängt und ausgebremst. Zudem zeigte ihm der Fahrer den Stinkefinger und machte mit einem Handy Aufnahmen. Beide Fahrzeuge verließen an der Abfahrt Birkenwerder die Autobahn und mussten verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage in der Hauptstraße anhalten.

Autofahrer bekommt Pfefferspray ins Gesicht

Der genötigte Autofahrer begab sich zu diesem Zeitpunkt fußläufig zum Polo, um den Fahrer zur Rede zu stellen und bekam unvermittelt durch diesen durch einen kleinen Fensterspalt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der 30-Jährige erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht und Oberkörper und musste durch einen hinzugezogenen Rettungswagen ambulant behandelt werden. Der Fahrer des Polo entfernte sich rasant in Richtung Borgsdorf. Die Polizei ermittelt zum Fahrzeugführer, leider liegen keine genauen Angaben zum Kennzeichen des VW Polo vor.

Von MAZonline