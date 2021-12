Birkenwerder: Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin

Birkenwerder

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend (13. Dezember) gegen 18.20 Uhr im Fontaneweg in Birkenwerder. Wie die Pressestelle der Polizei in Neuruppin mitteilte, habe es an einer Stelle eine Fahrbahnverengung durch ein geparktes Auto gegeben. „Auf Höhe der Einengung, die sich auf der Fahrspur der Autofahrerin befand, kamen sich eine 31-jährige Radfahrerin aus Oberhavel und eine 64-jährige BMW-Fahrerin aus Oberhavel entgegen“, erläuterte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Autofahrerin begeht Fahrerflucht

Weil die BMW-Fahrerin nicht am Hindernis vor ihr wartete, kam es zum Zusammenstoß mit der 31-jährigen Radfahrerin. „Diese klagte über Schmerzen im Arm, lehnte einen Rettungswagen vor Ort jedoch ab.“ Die Autofahrerin kümmerte sich nach dem Zusammenstoß nicht um die Radfahrerin und setzte ihre Fahrt ohne Anzuhalten fort.

„Die Fahrerin konnte von der Polizei ausfindig gemacht und zu Hause aufgesucht werden“, berichtete Dörte Röhrs abschließend. Die 64-Jährige habe keine Angaben zum Unfallgeschehen gemacht. Ihre Personalien wurden durch die Beamten aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline