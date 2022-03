Birkenwerder: Briesetal-Verein lobt 1000 Euro aus

Birkenwerder

Der Verein zum Schutz des Briesetales und der Havelwiesen ruft auch für das Jahr 2022 Kinder und Jugendliche aus Birkenwerder und Umgebung auf, am Umweltwettbewerb teilzunehmen. Insgesamt 1000 Euro Preisgeld hält der Verein für die kreativsten Einreichungen und engagiertesten Teams bereit.

Die Teilnehmenden sollen Probleme hinsichtlich Naturschutz oder Nachhaltigkeit in der Region rund um Birkenwerder erkennen, Lösungsansätze erarbeiten und diese auch möglichst in die Praxis umsetzen. Dabei entscheiden sie selbst, wie sie ihre Projekte durchführen und darstellen. Einzige Bedingung beim Umweltwettbewerb ist der konkrete Praxisbezug zu Umwelt- oder Naturthemen im Raum Birkenwerder. Das Projekt sollte als Gruppenarbeit durchgeführt werden: egal ob Kitagruppe, Schulklasse oder kleines Einzelteam.

Schutz des Briesetales und der Havelwiesen

Die Inhalte der Projekte wie Idee, Hintergrund, Durchführung, Ergebnisse und Bildmaterial müssen schriftlich formuliert und bis zum 30. September per E-Mail an info@briesetalverein.de eingereicht werden. Die Mitglieder des Vereins wählen innerhalb von drei Wochen ihre Favoriten unter den eingesendeten Beiträgen und orientieren sich dabei unter anderem an altersgerechter Fragestellung und Umsetzung. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und in lokalen Medien bekannt gegeben.

Seit seiner Gründung 1990 engagiert sich der Verein zum Schutz des Briesetales und der Havelwiesen für Umwelt- und Naturschutz im Raum Birkenwerder. Mit seiner Kinder- und Jugendarbeit fördert er seit vielen Jahren das Interesse an Naturthemen und vermittelt dabei den jungen Menschen Respekt und Wertschätzung für ihre unmittelbare Umgebung.

Von MAZonline