Büffeln und schwitzen in Pretoria

Birkenwerder/Pretoria

Sonne satt, Temperaturen um 35 Grad und den Pool vor der Tür. Noah Brandt (19) aus Birkenwerder ist nicht im Urlaub. In Pretoria (Hauptstadt von Südafrika) absolviert er sein freiwilliges soziales Jahr an der Deutschen Internationalen Schule Pretoria. „Mich hat dieser Staat gereizt, weil ich mich dort einbringen und anderen helfen kann“, sagt Noah. „ Frankreich, USA, England oder Australien haben mich eher nicht so gereizt. Zumal es in Australien auch die verheerenden Waldbrände gab. Im September 2019 war Noah gegen 16 Uhr von Berlin losgeflogen und nach einem Stopp in London gegen 7 Uhr morgens in Johannesburg angekommen. „Dort hat man mich mit dem Auto abgeholt“, sagt Noah Brandt.

Längst ist er an der Deutschen Internationalen Schule Pretoria auch voll eingetaktet. „Montag bis Mittwoch ab 9 Uhr morgens bis Mittags arbeite ich in der Bibliothek der Schule“, sagt Noah, der dort Bücher herausgibt, abgegebene Bücher einsortiert und die Kartei-Karten der Leihbücher aktualisiert. Nachmittags von montags bis donnerstags in der 9. und 10. Stunde betreut er die Schüler bei den Hausaufgaben. Ich helfe auch bei der Unterrichtsvorbereitung für den Geschichtsunterricht“, sagt Noah, der nach seinem FSJ-ler-Jahr auf Lehramt Geschichte (von Afrika bis Zypern) und Englisch studieren möchte. Sein Lieblingstag ist vielleicht – wie bei vielen Arbeitnehmern auch – der Freitag. „Freitags coache ich die Jungs der 8. bis 12. Klasse beim Fußballtraining“, sagt Noah, der selbst gerne Fußball spielt und Fan von Hertha BSC ist.

Skypen gegen das Heimweh

Etwa 800 Schüler sollen die Deutsche Internationale Schule Pretoria besuchen. Sowohl Kinder, deren Eltern bei der Deutschen Botschaft oder bei deutschen Firmen arbeiten, als auch Kinder von ganz armen Familien aus der Region besuchen die Schule. „Kinder aus der Region haben die Möglichkeit, hier ein Stipendium zu bekommen. Es sind die Klassenbesten aus anderen Schulen aus der Umgebung“, sagt Noah.

Gegen das Heimweh skypt er oft mit seinen Eltern und Freunden. „Meine Mutter hat mich Anfangs des Jahres besucht. Und da war hier in Südafrika gerade Sommer und immer so 35 Grad. Trotzdem haben wir viel zusammen unternommen und waren auch im Safaripark.“

Corona hat auch Südafrika fest im Griff

Das Corona-Virus hat vor Südafrika nicht Halt gemacht. „Auch unsere Schule ist nun geschlossen. Unterrichtet wird übers Internet. Auch fast alle Geschäfte sind geschlossen. Nur Lebensmittelläden, Apotheken und Fastfood-Restaurants sind noch offen“, sagt Noah, der nun kaum noch das Schulareal verlässt. „Es kann sein, dass ich statt September 2020 schon vorher nach Hause fliegen muss. Genaues weiß ich noch nicht. Ich kann schon morgen den Anruf erhalten oder erst in ein paar Wochen.“ Probleme mit der Zeitverschiebung wird er dann bei seinen Eltern zurück in Birkenwerder kaum haben. Der Zeitunterschied beträgt nur eine Stunde.

Von Jeannette Hix