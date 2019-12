Chronik des Jahres 2019

Birkenwerder

Kulturell, politisch, wirtschaftlich – in Birkenwerder war 2019 eine Menge los. Ausgewählte Ereignisse sind in dieser Chronik zusammengestellt.

Januar: Gojko Mitic (78), der Indianer der DEFA und des Ostens, begeistert rund 100 Besucher im Restaurant am Boddensee und trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein. +++ Claudia und Ronny Burkert aus Birkenwerder verbringen den Jahreswechsel auf Bali, wo im Jahr zuvor ihr Sohn Maurice (21) bei einem Verkehrsunfall gestorben war. Sie wollen sein Vermächtnis als Helfer fortführen.

Februar:Die vier S-Bahn-Gemeinden Birkenwerder, Glienicke, Hohen Neuendorf und Mühlenbecker Land wollen gemeinsam ein integriertes, interkommunales Verkehrskonzept erstellen, um die Verkehrsflüsse abzustimmen – vor allem von und nach Berlin.

März: Christiane Koss baut im Ort eine Freiwilligenagentur auf, wo die Fäden zwischen Angebot und Nachfrage für ehrenamtliches Engagement zusammenlaufen. +++ Der Ehrenamtsempfang 2019 findet im Rathaus Birkenwerder statt.

April:Ein Bahnunfall schockt die Region. Ein Regionalzug der Linie RB 20 entgleist an einer falsch gestellten Weiche.

Mai:Die Regine-Hildebrandt-Schule möchte als „Botschafterschule des Europäischen Parlaments“ zertifiziert werden.

Juni:Die Waldjugendspiele finden in der Waldschule Briesetal statt. +++ In der Straße Am Fuchsbau brennt ein Einfamilienhaus nieder. Noch bevor die Feuerwehr vor Ort eintrifft, können die beiden Bewohner das Gebäude verlassen. Ein Schock für alle. +++ Die Gemeinde feiert Birkenfest und vergibt den Birkenpreis an Heidi Hillert.

Juli:Die Dreharbeiten für den Film „Schattenmoor“ im Briesewald ziehen Neugierige an. +++ Ein Jahr nach der Urteilsverkündung im Korruptionsprozess gegen Ex-Bürgermeister Norbert Hagen (parteilos) ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Der 5. Strafsenat am Bundesgerichtshof hatte die Revision des Angeklagten mit Beschluss vom 3. April als unbegründet verworfen. Das Verfahren ist aber nicht abgeschlossen, da laut Pressesprecherin Dietlind Weinland eine endgültige Entscheidung des Senats aussteht.

August:Der Skulpturenboulevard von Birkenwerder und Hohen Neuendorf erhält einige neue Kunstwerke. +++ Während einer Landtags-Wahlveranstaltung der AfD protestieren zahlreiche Menschen vor dem Versammlungsort, der Aula der Pestalozzi Grundschule. +++ Eine angebliche Bombendrohung löst einen Polizeieinsatz bei domino world in Birkenwerder aus.

September:Wildschweine wüten (unter anderem) in der Fichtenallee in Birkenwerder. +++ Am Rathaus wird die erste öffentliche Ladesäule für E-Autos in Betrieb genommen.

Oktober:An der Fachklinik in Briese finden Dreharbeiten des Senders ProSieben für einen Drogenfilm statt. Der Titel lautet „9 Tage wach“.

November:Das Adventsbasteln findet in der Waldschule Briesetal statt. Die Kinder und Eltern sind kreativ.

Dezember:Zum Weihnachtsmarkt mit dem traditionellen Baumschmücken mit der Feuerwehr rund um das Rathaus sind wieder viele Gäste gekommen.

Von Helge Treichel