In Kürze sind auch in Brandenburg und damit auch für den Kreis Oberhavel neue Regelungen zu erwarten, was die Nutzung von Sport- und Freizeitstätten betrifft. Das hat Landrat Ludger Weskamp am Montag angekündigt. Zudem entfallen zunächst bis zum 15. Mai Kreistage sowie sämtliche Ausschuss-Sitzungen des Kreises.