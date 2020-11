Birkenwerder

Für die deutsch-französische Städtepartnerschaft zwischen Villetaneuse und Birkenwerder sollte 2020 ein besonderes Jahr werden: 18 Jugendliche des Chores der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule sollten vom 22. bis 28. März per Zug und Bus nach Belgien ( Brüssel), Luxemburg und Frankreich ( Straßburg) reisen und dort auf eine ebenso große Gruppe aus Villetaneuse treffen, um gemeinsam zu singen und die europäischen Institutionen zu erforschen. Doch eine Woche vor Reisebeginn musste wegen Corona alles abgesagt werden. „Ich war am Boden“, sagt Roselyne Jouin-Dirk, Vorsitzende des Städtepartnerschaftskomitees. Wochenlang hatte die 65-Jährige gemeinsam mit Dana Thyen von der Gemeindeverwaltung an der Organisation gearbeitet und Geldmittel akquiriert. Noch im Februar hatte die Komiteechefin auf der Facebookseite „Jumelage Birkenwerder Villetaneuse“ in freudiger Erwartung vom vorbereitenden Elternabend im Rathaus berichtet.

Klassenfahrten fürs ganze Schuljahr abgesagt

Wenigstens hätten drei Abiturientinnen im Sommer in Villetaneuse Praktika machen können – mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Es sei jedoch bis dato nicht gelungen, den Faden für einen Austausch oder neue Gemeinschaftsaktionen wieder aufzunehmen, bedauert Roselyne Jouin-Dirk. Die Hildebrandt-Gesamtschule habe Klassenfahrten für das komplette Schuljahr abgesagt.

Putzeinsatz im September: Roselyne Jouin-Dirk entfernt ein Graffito am Ortseingang. Quelle: Robert Roeske

Seit 1966 bestehe die hiesige Städtepartnerschaft mit Villetaneuse. Das Motto: „Vielfältiger leben“. Vor sechs Jahren wurde Roselyne Jouin-Dirk Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Es gab unter anderem ein Graffiti-Projekt, einen Musik-Austausch und Kontakte der Sportvereine. Weitere Mitstreiter würden dringend gesucht.

Französin findet deutschen Mann – vor fast 50 Jahren

Welche Möglichkeiten und welches Glück solche Begegnungen bereithalten, hatte sie selbst in ihrer Jugend erfahren, da ihre französische Heimatstadt Saumur an der Loire einer Partnerschaft mit dem deutschen Verden unterhielt. „Ich durfte während der Ferien in der Sparkasse arbeiten, während die Verdener Jugend in den Sektkellereien und Champignons-Kellern bei uns arbeiteten“, sagt sie. Jetzt seien Jugendliche aus Birkenwerder für einen Monat im Schwimmbad, der Bibliothek, im Jugendklub oder im Bauhof der französischen Partnerstadt tätig. Über derartige Kontakte habe sie nicht nur ihre Sprachkenntnisse verbessert, sondern auch ihren Mann kennengelernt – vor fast 50 Jahren. Das habe nicht zuletzt mit der Geschichte ihres Vaters zu tun, der in deutscher Kriegsgefangenschaft und danach nicht gut auf das Nachbarvolk zu sprechen gewesen sei. Über die schwere Zeit sei nie gesprochen worden. Von den Kindern habe er jedoch immer verlangt, beim Essen nicht so wählerisch zu sein, da er selbst verschimmeltes Brot essen musste.

Informationsabend für die Eltern im Rathaus im Februar. Hier wurden die Teilnehmer der geplanten Begegnung sowie ihre Eltern auf die Reise vorbereitet. Quelle: privat

„Ich wollte ihm beweisen, dass Deutschland nicht so schlecht ist“, sagt Roselyn Jouin-Dirk mit Blick auf ihren deutschen Mann. In der ersten Zeit habe er sie nicht besuchen wollen. Doch eines Tages habe er in der kleinen französischen Heimatstadt allen erzählt: „Meine Tochter wohnt in Deutschland. Wir sind ja alle Europäer“. „Für mich sein schönster Satz“, so Roselyne Jouin-Dirk.

Mehrmals sei er mit dem militärischen Nachtzug nach Berlin gekommen, ein Privileg der Veteranen. Zuletzt habe er sich als Mauerspecht betätigen dürfen. Sein holpriges Deutsch habe er wieder anwenden können. „Der Krieg, die Nachkriegszeit war zu Ende“, resümiert die Tochter, die seit den 1970er-Jahren in Berlin lebte und vor 24 Jahren nach Birkenwerder kam.

