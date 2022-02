Birkenwerder

Zwei Unbekannte betraten in der Nacht zum Freitag ein Firmengelände in der Gartenstadt Briesethal. Dort machten sie sich an den Ladeflächen der Firmenfahrzeuge zu schaffen. Per Überwachungsanlage wurden die Personen fernmündlich angesprochen, woraufhin sie flüchteten. Sie haben diverse Werkzeuge entwendet. Der Schaden liegt bei 3000 Euro.

Von MAZonline