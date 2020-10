Birkenwerder

Am Donnerstag (8. Oktober) machten sich bisher unbekannte Täter in der Zeit von 8.30 bis 10.30 Uhr an einem verschlossenen Schuppen in der Kleiststraße in Birkenwerder zu schaffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde aus dem Schuppen ein E-Bike der Marke Pegasus gestohlen. Das Fahrrad wurde durch die Beamten zur Fahndung ausgeschrieben. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline