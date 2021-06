Birkenwerder: Echt cool! Die Band Cool-Tigers legt wieder los

Birkenwerder

Die Gitarren sind gestimmt, das Schlagzeug und das Keyboard aus der Schutzhülle befreit – die Cool Tigers aus Birkenwerder wollen wieder loslegen. Seit September 2020 hatte die Band Corona-Zwangspause. Im Haus der evangelischen Kirchengemeinde in Birkenwerder war nun die erste Probe angesagt – die MAZ war dabei.

Micha Christ ist die Vorfreude anzusehen. Quelle: Robert Roeske

„Wir freuen uns schon darauf, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können“, sagt Keyboarder und Sänger Micha Christ (72) aus Berlin, der für die Proben immer nach Birkenwerder tourt. Immer montags um halb zehn trifft sich die Band ab jetzt wieder im Keller der evangelischen Kirchengemeinde in der Hauptstraße 52. Nur Leadsänger und Stepptänzer George Wainwright hatte bei der ersten Probe noch keine Zeit dabei zu sein.

Die Cool Tigers sind die Begleitband des New Yorkers, der ursprünglich mal seine Ausbildung am Broadway gestartet hatte.

Am Anfang spielte die Band ohne Namen

Zum Urgestein der Band gehört neben Micha Christ auch Drummer Bruno Koenig (82) aus Birkenwerder. Seit 18 Jahren gibt es die Band. „Anfangs hatte wir nicht mal einen Namen, aber immer schon Auftritte. Da dachten wir, wir müssen uns einen coolen Namen zulegen, damit sich die Leute an uns erinnern“, sagt Micha. Der Name „Cool Tigers“ war geboren. Schon seit seiner Kindheit spielt Micha Klavier. An den „Tasten“ fühlt er sich Zuhause. „Anfangs hatte die Band auch noch keinen Drummer. Aber ohne Schlagzeuger fehlte uns was. Da haben wir zum Glück ja Bruno getroffen“, sagt Micha.

Endlich wieder zusammen musizieren

Bruno Koenig hat schon immer gerne getrommelt – schon als Knirps, wie er sich erinnert. „Immer auf’m Tisch mit Messer und Gabel – das mache ich heute noch“, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Das erste Schlagzeug hat mir 1959 der Bürgermeister von Birkenwerder geschenkt. Damals haben wir im Jugendclub gespielt. Das Schlagzeug war zwar ein fürchterliches, altes Ost-Ding, aber es hat seinen Job gemacht.“ In vielen Bands hat Bruno Koenig seitdem gespielt wie in der Fontana-Combo oder der LEW-Combo, bis er dann bei den Tigers mit einstieg.

Schlagzeuger Bruno Koenig. Quelle: Robert Roeske

Kurt Tilgner (70) alias Kutte ist seit etwa acht Jahren bei der Band. Er spielt die Lead- und Rhythmusgitarre. Das Spielen hat er sich selbst beigebracht. „Meine erste Gitarre habe ich mir mit 15 Jahren in Oranienburg gekauft“, erinnert sich der Hennigsdorfer. „Das Instrument hat mich von Anfang an begeistert, weil man es überall mit hinnehmen kann.“ Ob in der Schule beim Fasching oder später im Urlaub am Strand – die Gitarre war immer an Kuttes Seite. „Da hat man immer Leute um sich“, sagt der Rentner.

Die Band hat ein breites Repertoire

Wolfgang ist zwar auch schon 76, aber das jüngste Mitglied in der Band. Erst seit vier Jahren spielt er die Bassgitarre in der Band. „Mein Vater war Musiklehrer, da bin ich in die Musik so reingewachsen“, sagt der Rentner, der 1959 seine erste eigene Schülerband gegründet hatte. „Die Missouris“ hatten sich die Jungs genannt – genau wie der 4087 Kilometer lange Nebenfluss des Mississippi.

„Aber damals gab es so einen tollen Titel einer Band: ,Rote Rosen werden blüh’n. Am Missouri – wenn ich wieder bei dir bin’, daher kam uns die Idee für den Band-Namen “, sagt Wolfgang, der mit seiner Band ganz früher oft im Jugendclub Oranienburg spielte. Früher habe er auch eine Zeit lang das Saxofon gespielt. „Aber am meisten hat mich die Bassgitarre interessiert“, sagt Wolfgang.

Im Repertoire haben die Cool Tigers alles, was cool und tanzbar ist – von Titeln der Stones oder der Beatles bis hin zu Schlagern und Volksmusik. „Wir spielen ausnahmslos live. Bei uns gibt es nichts vom Computer“, betont Bruno Koenig. Und: „Wenn der Artikel jetzt erschienen ist, wissen alle, dass wir wieder loslegen. Ich kann es kaum erwarten.“ Die Cool Tigers spielen auf Vereinsfesten, Straßenfesten, Konzerten, zu Hochzeiten und Tanzveranstaltungen – nah dann: Let’s Rock!

Von Jeannette Hix