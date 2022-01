Birkenwerder: Einbrecher lautstark verschreckt

Birkenwerder

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Münsterstraße in Birkenwerder sich am Samstagabend im Obergeschoss aufhielten, versuchten bisher unbekannte Täter gegen 20.10 Uhr durch Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür in das Objekt zu gelangen. Im Zuge dessen begab sich ein Bewohner lautstark ins Untergeschoss und verschreckte vermutlich somit die Täter, welche in unbekannte Richtung flüchteten.

Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten unter anderen Hebelspuren an der Terrassentür gesichert werden. In das Objekt gelangten die Täter nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Von MAZonline