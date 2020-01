Eine neue Chefin für die Asklepios-Klinik

Birkenwerder

Für viele Patienten ist der Gang in die Asklepios-Klinik in Birkenwerder die letzte Hoffnung. „In anderen Krankenhäusern hat man ihnen zur Amputation von Gliedmaßen geraten“, sagt Judith Hummel. In ihrem Haus sei die Heilungsrate dagegen hoch, Amputationen kämen sehr selten vor. „Der kleine Zeh fällt einem so lange nicht auf, bis man einem sagt, dass er abgenommen werden muss. Für die Patienten ist es ein extremer Erhalt an Lebensqualität, wenn wir das noch vermeiden können“, sagt die 34-Jährige. Ihre Klinik habe sich unter anderem auf die Behandlung von sogenannten Diabetischen Füßen spezialisiert, die krankheitsbedingt chronisch schlecht durchblutet sind. „Unsere Ärzte machen da eine richtig gute Arbeit“, erklärt Judith Hummel. Nicht umsonst ist die Klinik in Birkenwerder anerkanntes Gefäßzentrum.

Seit Anfang des Jahres ist Judith Hummel die Geschäftsführerin vor Ort. Gelernt hat sie nach dem Abitur aber eigentlich den Beruf der Kinderkrankenschwester, das Studium mit Bachelor und Master in Berlin und Neubrandenburg hängte die junge Frau nach einer Zeit im Job dran. Seit 2015 ist sie im Asklepios-Konzern tätig, begann als Trainee, war später Klinikmanagerin und anschließend ab 2017 Geschäftsführerin des Asklepios-Klinikums in Teupitz, südlich von Berlin.

Die Klinik wurde 1898 als Sanatorium eröffnet. Quelle: ENRICO KUGLER

In Hamburg sammelte Judith Hummel dann ein Jahr lang Erfahrungen als Referentin des Vorsitzenden der Konzerngeschäftsführung, bevor sie Anfang 2020 den Chef-Posten in Birkenwerder antrat. „Frau Hummel war meine absolute Wunschkandidatin, ich kannte sie schon“, erklärt Guido Lenz, Hummels Vorgänger. Er ist nun Regionalgeschäftsführer der Region Nord-Ost und kümmert sich um die Krankenhäuser in Parchim, Pasewalk und Birkenwerder. Das Fachkrankenhaus, 1898 als Sanatorium eröffnet, diente im Ersten Weltkrieg als Lazarett für Lungenkranke oder Menschen mit Haut- und Geschlechtskrankheiten. 1936 wird daraus seine private Krankenanstalt mit 285 Betten.

Im Zweiten Weltkrieg ist es ein Ausweichkrankenhaus für das Berliner Hedwig-Krankenhaus. Später wird das Haus als russisches und polnisches Frontlazarett genutzt. Zur „Orthopädischen Heilstätte“ wird das Krankenhaus 1952 ernannt. 1974 wird das Krankenhaus dann grundlegend saniert, ein eigenständiger OP-Trakt kommt dazu. Seit der Wende gehört dem Land Brandenburg die Klinik, die heutige Regine-Hildebrandt-Schule für Körperbehinderte mit Sekundarstufe II wird abgekoppelt. 1992 übernimmt schließlich die Asklepios-Konzerngruppe das Gelände.

Es gibt fünf Stationen in dem Krankenhaus. Quelle: ENRICO KUGLER

Heute ist die Klinik mit 151 Betten und 225 Mitarbeitern plus zehn Azubis der größte Arbeitgeber in Birkenwerder. Rund 4450 Patienten werden jährlich stationär und rund 10 240 ambulant im Fachkrankenhaus für Orthopädie, Unfallchirurgie, Diabetologie und Gefäßchirurgie behandelt. In den vergangenen Jahren hat der Konzern in den Standort investiert, es gibt modernste OP-Technik. In Neu- und Erweiterungsbauten mit dreigeschossigen Bettenhäusern, Funktionsbereichen und fünf Stationen werden die Patienten behandelt. Die Menschen kommen vor allem aus dem Landkreis, aber auch aus ganz Brandenburg und den nördlichen Teilen Berlins. Einige kommen aus ganz Deutschland, um sich von den Spezialisten behandeln zu lassen. Die Chirurgen arbeiten im Akkord: Rund 1800 OPs an Schultern, Knien, Hüften und Wirbelsäulen gab es 2019.

Judith Hummel freut sich auf ihre Aufgabe als Geschäftsführerin, die Berlinerin ist in die Nachbarschaft nach Hohen Neuendorf gezogen. Und sie ist immer mittendrin. Als gelernte Krankenschwester ist sie ständig im Haus unterwegs, tauscht sich mit dem Personal aus. „Nur vom Schreibtisch aus“, sagt die Chefin, „kann man nicht gut entscheiden.“

Die meisten Patienten kommen aus der Region, einige aber auch aus der gesamten Bundesrepublik. Quelle: ENRICO KUGLER

Von Marco Paetzel