Am Montag tauchten unter anderem auch in Birkenwerder (Oberhavel) Flyer der umstrittenen Organisation „Ärzte für Aufklärung“ in den Briefkästen der Einwohner auf. Ärztekammern distanzierten sich bereits von der Vereinigung. Einen selbst an Corona Erkrankten aus Birkenwerder machen die nun per Handzettel verteilten Verschwörungstheorien richtig wütend.